Crimen de Nazareno Isern: detuvieron a dos sospechosos del asesinato y uno de ellos es menor de edad

nazareno-tenia-21-anos-cuando-dos-delincuentes-le-dispararon-para-robarle-su-bicicleta-foto-arriba-argentinos-BWKVLGFTKVAARGI4WH5676JPME Uno de los apresados tiene 23 años y el otro 16.

Cómo fue el crimen de Nazareno Isern

Nazareno Isern fue asesinado el lunes pasado cuando dos delincuentes lo interceptaron sobre la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, mientras regresaba de un paseo junto a una amiga.

Según la reconstrucción oficial:

La víctima y su amiga, ambos de 21 años, habían pasado la tarde en los bosques de la zona.

Volvían caminando cuando dos ladrones armados les cruzaron el paso para robarles la bicicleta.

Nazareno se resistió y uno de los asaltantes le disparó en la cabeza.

Los atacantes escaparon entre las calles cercanas a la autopista.

La Policía Científica confirmó el impacto fatal y la amiga declaró que los agresores parecían muy jóvenes, dato que coincide con las edades de los detenidos.