Crimen de Nazareno Isern: detuvieron a dos sospechosos del asesinato y uno de ellos es menor de edad

Uno de los apresados tiene 23 años y el otro 16. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas.

Nazareno tenía 21 años cuando dos delincuentes le dispararon para robarle su bicicleta. 

Dos jóvenes, uno de 16 años y otro de 23, fueron detenidos en las últimas horas acusados de participar en el asesinato de Nazareno Isern, el joven de 21 años que murió de un balazo en la cabeza durante un intento de robo en Esteban Echeverría.

Los investigadores esperan los resultados de las primeras pericias.

Según confirmaron fuentes policiales a la prensa, los operativos, realizados este martes y respaldados por la UFI de Responsabilidad Juvenil Nº 2, permitieron identificar y aprehender a los sospechosos, que ya quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los imputados fue acusado de robo agravado con arma cuya aptitud no pudo acreditarse (es decir, no se comprobó si el arma era operativa).

El segundo enfrenta ese mismo cargo y además fue imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causa, la figura más grave del Código Penal para homicidios cometidos con el objetivo de facilitar o lograr la impunidad de otro delito.

Uno de los apresados tiene 23 años y el otro 16.

Cómo fue el crimen de Nazareno Isern

Nazareno Isern fue asesinado el lunes pasado cuando dos delincuentes lo interceptaron sobre la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, mientras regresaba de un paseo junto a una amiga.

Según la reconstrucción oficial:

  • La víctima y su amiga, ambos de 21 años, habían pasado la tarde en los bosques de la zona.
  • Volvían caminando cuando dos ladrones armados les cruzaron el paso para robarles la bicicleta.
  • Nazareno se resistió y uno de los asaltantes le disparó en la cabeza.
  • Los atacantes escaparon entre las calles cercanas a la autopista.

La Policía Científica confirmó el impacto fatal y la amiga declaró que los agresores parecían muy jóvenes, dato que coincide con las edades de los detenidos.

