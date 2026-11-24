Ante la gravedad del episodio, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió suspender preventivamente su licencia de conducir hasta 2099.

Secuestraron la camioneta rosa y la joven quedó imputada

Además de la sanción administrativa, la Policía bonaerense procedió al secuestro de la camioneta RAM 1500 Laramie con la que Rapallo realizó las maniobras en los médanos. La joven también quedó imputada por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que quienes conducen un vehículo tienen la responsabilidad de hacerlo de manera segura y garantizar la protección de sus acompañantes y de terceros.

El abogado de la influencer de la camioneta rosa en Pinamar dijo que no cometió ningún delito y cuestionó la imputación.

De esta manera, el episodio registrado en uno de los sectores más concurridos por vehículos todoterreno en Pinamar derivó en una causa penal y en una inhabilitación preventiva para conducir por más de 70 años.