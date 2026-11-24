Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces le brindaron asistencia, lo inmovilizaron y coordinaron su traslado al hospital de Cutral Co. Posteriormente, regresó a Rincón de los Sauces.

Investigan qué provocó el fatal vuelco en la Ruta Provincial 6

La investigación quedó a cargo de la fiscal Cintia Moya, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, quien busca reunir pruebas para determinar las causas del accidente. Entre los principales interrogantes que intentan resolver las autoridades se encuentran quién conducía el vehículo y qué factores provocaron la pérdida de control del automóvil.

En ese sentido, la Policía prevé entrevistar al sobreviviente una vez que su estado de salud lo permita, con el objetivo de reconstruir las circunstancias del vuelco. Tras la autopsia, las autoridades confirmaron la identidad de Carrasco, por su parte, la Municipalidad de Rincón de los Sauces difundió un mensaje de acompañamiento a los familiares del joven fallecido.

Cómo prevenir accidentes de tránsito en las rutas

Para reducir los riesgos de sufrir un siniestro vial, los especialistas en seguridad vial recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas: