"La magnitud y la sucesión de estas adquisiciones, en un período breve, no se corresponden en principio con los ingresos que razonablemente podrían justificarse por las actividades conocidas del denunciado. Ello hace necesario investigar el origen de los fondos empleados y si fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a darles apariencia de origen lícito", sostuvo Del Gaiso.

Beligoy asumió al frente del arbitraje argentino en julio de 2018, luego de ser designado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Antes había sido árbitro entre 2004 y 2018 y actualmente también preside la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

El dirigente no es funcionario público y, por lo tanto, no está obligado a presentar una declaración jurada patrimonial ante el Estado. Ese aspecto también forma parte de los planteos de la denuncia, que busca determinar si existe una posible maniobra de lavado de dinero.

Del Gaiso señaló que Beligoy vivía anteriormente en una casa en Santos Lugares y que, en los últimos años, habría adquirido distintos bienes de alto valor, con operaciones que, según la presentación, se realizaron por montos inferiores a los valores de mercado.

Las propiedades y los vehículos que aparecen en la denuncia

Entre las operaciones mencionadas figura la compra, el año pasado, de un departamento de 380 metros cuadrados y dos cocheras en un edificio de la calle Pedro Morán al 4400, en Devoto, por US$490.000. La operación fue revelada por el diario La Nación. Según la denuncia, el valor declarado sería inferior al precio de mercado de una propiedad de esas características. Del Gaiso también sostuvo que Beligoy habría recibido más de $420 millones de la AFA durante 2020.

A esa operación se suma la adquisición, en 2023, de una propiedad en Saint Thomas Sur, con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 856 metros cuadrados, por US$700.000.

La denuncia también incluye dos vehículos: una Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en alrededor de US$50.000, y una Jeep Compass modelo 2025, de aproximadamente US$35.000, que figura a nombre de su esposa.

Además, el legislador mencionó una presunta operación inmobiliaria en La Plata durante 2024, por la que Beligoy habría comprado dos departamentos que nunca le fueron entregados. Los inmuebles no habrían estado registrados a su nombre, sino al de otra persona que posteriormente inició un reclamo judicial.

Las sociedades vinculadas a Beligoy

El titular del arbitraje argentino también aparece vinculado a dos empresas del rubro del calzado: Base Cinco S.A. y Beshoes S.A.

Desde 2023 figura como accionista de Base Cinco S.A., dedicada a la fabricación, importación y comercialización de calzado y de insumos para suelas. También está relacionado con Beshoes S.A., registrada en Santa Fe, que desarrolla actividades vinculadas al calzado, la indumentaria y la comercialización de espacios publicitarios.

En la presentación judicial, Del Gaiso sostuvo que, de acuerdo con información periodística, Beshoes S.A. habría obtenido numerosas autorizaciones para importar calzado desde Brasil a través del sistema SIRA, lo que le habría permitido acceder al dólar oficial durante la vigencia de las restricciones cambiarias.

Qué falta resolver en la causa

Por el momento, no hay una investigación formal sobre Beligoy. Rafecas deberá determinar primero si corresponde que intervenga en el expediente o si la causa debe tramitar ante otro fuero, como el Penal Económico.

El magistrado quedó en el centro de otra investigación vinculada a la AFA luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignara la causa por la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

En paralelo, el fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó que la causa debe tramitar en los tribunales de Comodoro Py. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, la definición de competencia requiere una investigación previa que permita establecer con precisión los hechos y su posible encuadre penal.

El fiscal también consideró que los elementos expuestos en la denuncia podrían ser compatibles con el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, por lo que entendió que corresponde la intervención de la Justicia federal.