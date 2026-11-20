Tras el impacto, se solicitó la intervención de una ambulancia del hospital local. Sin embargo, cuando los profesionales de la salud llegaron al lugar, constataron que la menor ya había fallecido.

El chofer del camión Mercedes-Benz reside en Chajarí y permanece demorado a disposición de la Justicia correntina (Foto: gentileza Elonce)

La víctima era oriunda de la provincia de Misiones y, de acuerdo con la información publicada por Portal Corrientes Mocoretá a partir de datos de la Comisaría Segunda, se había instalado recientemente en la localidad correntina. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias que provocaron la colisión ni se estableció cuál de los vehículos tenía prioridad de paso.

Demoraron al camionero e investigan las cámaras de seguridad

El vehículo involucrado era conducido por un hombre de 67 años, domiciliado en Chajarí, provincia de Entre Ríos, quien quedó demorado mientras avanzan las actuaciones judiciales. La investigación está a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Mocoretá, Bruno Gabriel Monzón, con intervención de la perito Patricia Viviana Mosqueira.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y especialistas de Criminalística, quienes realizaron las primeras pericias para determinar la trayectoria de los vehículos y las circunstancias del impacto.

Uno de los elementos que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido es el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar del accidente. Los investigadores buscarán establecer cómo se produjo el choque y si existió alguna maniobra que pudiera haber contribuido al desenlace fatal.

La causa continúa abierta y, hasta el momento, no se determinó oficialmente la responsabilidad del conductor del camión. Su demora forma parte de las medidas adoptadas durante la investigación y no implica una conclusión sobre su participación penal.

Otra tragedia vial: murió una nena de 8 años en Mendoza

El caso de Corrientes se conoce después de otro trágico accidente vial que tuvo como víctima a una menor de edad. El pasado 21 de octubre, una nena de 8 años murió tras un choque entre una motocicleta y una camioneta Ford F-100 en Maipú, Mendoza.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 sobre la calle Tropero Sosa, a la altura del ingreso al barrio Las Bodegas. La niña viajaba como acompañante en una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos conducida por su madre, de 33 años. Por causas que quedaron bajo investigación, el rodado colisionó con una camioneta manejada por un hombre de 73 años.

Según publicó Los Andes, el conductor de la Ford F-100 declaró que circulaba de oeste a este y que, cuando intentó girar hacia el norte para ingresar al barrio, sintió un impacto en uno de los laterales del vehículo. Como consecuencia del choque, la menor cayó sobre el asfalto y sufrió un grave golpe en la cabeza contra una de las ruedas de la camioneta.

Una niña de ocho años falleció en Maipú tras la colisión entre la motocicleta de su madre y una camioneta. (Foto: Policía de Mendoza)

La niña fue trasladada inicialmente al Hospital Diego Paroissien y luego derivada de urgencia, bajo código rojo, al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Pese a los esfuerzos médicos, murió aproximadamente tres horas después del accidente debido a la gravedad de las lesiones. Según la información difundida, viajaba sin casco al momento del impacto.

El test de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. La Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito ordenó el secuestro de ambos vehículos y abrió una investigación bajo la carátula inicial de homicidio culposo, mientras se aguardaban los resultados de las pericias accidentológicas.