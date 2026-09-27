Incendio en el Club Náutico Olivos: el video que muestra la intensidad de las llamas

Hasta el momento, no fueron determinadas las causas que provocaron el incendio.

El fuego se inició en la zona de quinchos

Los primeros reportes indican que el incendio habría comenzado en el sector destinado a los quinchos del Club Náutico Olivos.

Videos registrados por personas que se encontraban en las inmediaciones permitieron observar la intensidad del fuego y la columna de humo que se elevó sobre el predio.

La ubicación del club, sobre la costa del Río de la Plata, hizo que el episodio pudiera ser advertido desde diferentes puntos de la localidad.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, se desplegó un operativo en el lugar para contener la emergencia.

Bomberos trabajaron para controlar las llamas

Luego de que se diera aviso a las autoridades, distintas dotaciones de bomberos llegaron al Club Náutico Olivos para combatir el incendio.

Las tareas estuvieron concentradas inicialmente en el sector donde se habría originado el fuego, con el objetivo de evitar que las llamas alcanzaran otros sectores de la institución.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuáles fueron las circunstancias que provocaron el siniestro.

Tampoco se conocieron, hasta las primeras horas de este domingo, reportes oficiales sobre personas heridas como consecuencia del incendio.

Qué se sabe hasta ahora sobre el incendio

El episodio ocurrió durante la noche y tuvo como escenario al Club Náutico Olivos, una institución ubicada en la zona del puerto de Olivos, en Vicente López.

El club tiene una extensa trayectoria vinculada a la actividad náutica y a los deportes de vela.

Mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia, resta determinar cómo se inició el fuego y cuáles fueron los daños provocados dentro del predio.

Las autoridades deberán establecer además si el incendio comenzó de manera accidental o si existió alguna otra circunstancia que explique el origen de las llamas.