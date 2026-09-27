Sabrina Rojas habló de su separación de Luciano Castro y cómo está hoy el vínculo: "Batalla difícil"

"Y también hay que elegirse como persona y mujer y ser feliz y que en definitiva todo se acomoda y tus hijos logran estar bien. A mí me costó. Fueron batallas de muchos años de contradicciones y de cosas", remarcó.

Cómo está hoy en día el vínculo de Sabrina Rojas con Luciano Castro

Sabrina Rojas reconoció cómo se encuentra hoy su relación con Luciano Castro ya a años de aquella separación y destacó el presente que atraviesan, con algunas idas y vueltas. "Con Luciano sí me llevó bien pero tenemos momentos, somos una montaña rusa aún estando separados", se sinceró.

"Tenemos vínculo todos los días, cotidianidad. Tenemos momentos en que no nos podemos ni ver y otros en que logramos abrazarnos y tener una linda charla. Creo que nuestro vínculo separados va a ser siempre un poco así. En este momento estamos bien porque él está bien y eso me pone muy orgullosa verlo bien", comentó sobre el diálogo constante con su ex.

Y consultada por Andy Kuznetzoff sobre qué le diría a ella misma, ella analizó: "Con el diario del lunes le hubiera dicho te admiro mucho y reacciona antes por no poder salir de un amor que no me hacía bien y es responsabilidad mía. Le diría 'no aguantes tanto que todo después se pone re lindo'", concluyó.