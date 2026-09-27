A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
A FONDO

Sabrina Rojas habló de su separación de Luciano Castro y cómo está hoy el vínculo: "Batalla difícil"

La conductora Sabrina Rojas dio detalles de su separación de Luciano Castro y cómo se encuentra en la actualidad su vínculo con el actor. "Tenemos momentos", reconoció.

27 sept 2026, 10:00
Sabrina Rojas recordó su separación de Luciano Castro y cómo está hoy el vínculo: Batalla difícil

Sabrina Rojas recordó su separación de Luciano Castro y cómo está hoy el vínculo: "Batalla difícil"

Sabrina Rojas recordó su separación de Luciano Castro y cómo está hoy el vínculo: Batalla difícil

Sabrina Rojas recordó su separación de Luciano Castro y cómo está hoy el vínculo: "Batalla difícil"

Sabrina Rojas fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar (Telefe) y en uno de los momentos de la noche reflexionó a fondo sobre su separaación de Luciano Castro en 2021.

"Por ejemplo: una pareja que se termina, registro y sé que salgo adelante. Entonces le saco ese drama. Extraño, me duele, tengo ganas de que hubiese seguido o no, pero dura lo que tiene que durar", comenzó la conductora de Pasó en América.

"He pasado por tanto que ya sé que se puede, entonces hoy no pierdo el tiempo en amargarme, siento que me urge la vida para pasarla bien. Es aprender de momentos que uno ha pasado", explicó sobre la experiencia atravesada en estos últimos años.

En ese sentido, Sabrina Rojas reconoció cómo la afectó en su momento el hecho de separarse del padre de sus hijos: “Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón. Uno tiene culpas y uno tiene hijos para tener una familia. Luchas tanto para que esa familia no se rompa hasta que un día entendes que cuando no se puede, no se puede".

"Y también hay que elegirse como persona y mujer y ser feliz y que en definitiva todo se acomoda y tus hijos logran estar bien. A mí me costó. Fueron batallas de muchos años de contradicciones y de cosas", remarcó.

Cómo está hoy en día el vínculo de Sabrina Rojas con Luciano Castro

Sabrina Rojas reconoció cómo se encuentra hoy su relación con Luciano Castro ya a años de aquella separación y destacó el presente que atraviesan, con algunas idas y vueltas. "Con Luciano sí me llevó bien pero tenemos momentos, somos una montaña rusa aún estando separados", se sinceró.

"Tenemos vínculo todos los días, cotidianidad. Tenemos momentos en que no nos podemos ni ver y otros en que logramos abrazarnos y tener una linda charla. Creo que nuestro vínculo separados va a ser siempre un poco así. En este momento estamos bien porque él está bien y eso me pone muy orgullosa verlo bien", comentó sobre el diálogo constante con su ex.

Y consultada por Andy Kuznetzoff sobre qué le diría a ella misma, ella analizó: "Con el diario del lunes le hubiera dicho te admiro mucho y reacciona antes por no poder salir de un amor que no me hacía bien y es responsabilidad mía. Le diría 'no aguantes tanto que todo después se pone re lindo'", concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sabrina Rojas Luciano Castro

Lo más visto