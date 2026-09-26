Ciclogénesis: cuándo llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas

Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino.

Lo más relevante del fin de semana va a ser el comienzo de un proceso muy lento de ciclogénesis, que va a empezar el domingo y va a culminar recién el martes. El sistema abrirá así un período de al menos 72 horas de marcada inestabilidad después de varias jornadas caracterizadas por temperaturas elevadas y condiciones mayormente secas en buena parte del centro y norte del país.

Las precipitaciones y tormentas más importantes se concentrarían sobre Uruguay, el sur de Brasil y el Litoral argentino, aunque la influencia de la baja presión también alcanzará otras regiones.

Cuándo comienzan las tormentas y qué provincias afectarán

El domingo 27 de septiembre las primeras tormentas se concentrarían sobre el este de Entre Ríos y el norte de Uruguay. Con el avance de las horas, la inestabilidad se extendería hacia el resto de Entre Ríos, el noroeste de Buenos Aires, el sudeste de Santa Fe, el sur de Córdoba y La Pampa.

En esas regiones podrían registrarse lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Los acumulados iniciales se ubicarían entre los 20 y 50 milímetros, aunque algunas tormentas podrían dejar registros superiores de manera localizada.

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El escenario se intensificaría durante el lunes 28, cuando las lluvias y tormentas podrían extenderse sobre una gran parte del territorio argentino.

El lunes sería el día de mayor inestabilidad

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el lunes será una de las jornadas más complicadas. Las condiciones inestables podrían alcanzar más del 65% del país, con especial atención sobre La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Con el avance del frente frío, las tormentas también llegarían a Cuyo y buena parte del norte argentino. Algunas podrían presentar abundante caída de agua en poco tiempo, fuertes ráfagas y granizo.

Los mayores acumulados se esperan en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el centro del Litoral, donde las estimaciones ubican registros de entre 50 y 100 milímetros, con valores localmente superiores.

Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino. (Foto: creada por IA)

Ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y el viento

El AMBA tendrá tiempo inestable entre el domingo 27 y el martes 29, con períodos de chaparrones y tormentas aisladas de intensidad variable. La influencia más marcada de la ciclogénesis se produciría el martes, cuando el centro de bajas presiones se ubique sobre Uruguay.

En ese escenario, podrían registrarse ráfagas del sudoeste superiores a los 60 km/h en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Además de las tormentas, el ingreso del frente frío provocará un descenso de las temperaturas, poniendo fin al período de calor que afectó a la región durante los días previos.

El sudeste de la provincia de Buenos Aires será otra de las zonas a seguir de cerca debido al fortalecimiento del viento. En la Costa Atlántica bonaerense se proyectan ráfagas del sudeste de entre 70 y 75 km/h, acompañadas por lluvias, aumento del oleaje y una posible crecida del mar.

Las olas podrían superar los dos metros, por lo que la combinación de precipitaciones persistentes, viento y oleaje podría provocar inconvenientes en zonas costeras y complicaciones para la circulación.