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Ciclogénesis: cuándo llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas

La inestabilidad se extenderá desde Cuyo hasta el noreste argentino, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires podría registrar chaparrones y un marcado descenso de temperatura.

Cuándo llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas. (Foto: archivo)

Cuándo llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas. (Foto: archivo)

Las altas temperaturas en el centro y norte de la Argentina darán paso a un brusco cambio del tiempo durante las próximas horas. Un proceso de ciclogénesis provocará lluvias, tormentas fuertes, intensas ráfagas de viento y un marcado descenso térmico entre el domingo 27 y el martes 29 de septiembre.

Leé también Cómo seguirá el tiempo tras el paso de la ciclogénesis en la previa del fin de semana
Cómo seguirá el tiempo tras el paso de la ciclogénesis. (Foto: archivo)

El fenómeno tendrá mayor impacto sobre la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino. Según las proyecciones de Meteored basadas en el modelo europeo ECMWF, algunos sectores podrían registrar acumulados de lluvia superiores a los 100 milímetros.

El viento también será protagonista. Las estimaciones anticipan ráfagas de hasta 75 km/h en la costa bonaerense y superiores a los 60 km/h en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La intensidad y ubicación de los fenómenos pueden modificarse con la evolución del sistema, por lo que será importante seguir las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma o profundiza un centro de baja presión atmosférica. El fenómeno favorece el encuentro de masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad, una combinación capaz de generar lluvias abundantes, tormentas y fuertes vientos.

Las lluvias y tormentas afectar&aacute;n con mayor intensidad a la regi&oacute;n Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino.&nbsp;

Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino.

Lo más relevante del fin de semana va a ser el comienzo de un proceso muy lento de ciclogénesis, que va a empezar el domingo y va a culminar recién el martes. El sistema abrirá así un período de al menos 72 horas de marcada inestabilidad después de varias jornadas caracterizadas por temperaturas elevadas y condiciones mayormente secas en buena parte del centro y norte del país.

Las precipitaciones y tormentas más importantes se concentrarían sobre Uruguay, el sur de Brasil y el Litoral argentino, aunque la influencia de la baja presión también alcanzará otras regiones.

Cuándo comienzan las tormentas y qué provincias afectarán

El domingo 27 de septiembre las primeras tormentas se concentrarían sobre el este de Entre Ríos y el norte de Uruguay. Con el avance de las horas, la inestabilidad se extendería hacia el resto de Entre Ríos, el noroeste de Buenos Aires, el sudeste de Santa Fe, el sur de Córdoba y La Pampa.

En esas regiones podrían registrarse lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Los acumulados iniciales se ubicarían entre los 20 y 50 milímetros, aunque algunas tormentas podrían dejar registros superiores de manera localizada.

El escenario se intensificaría durante el lunes 28, cuando las lluvias y tormentas podrían extenderse sobre una gran parte del territorio argentino.

El lunes sería el día de mayor inestabilidad

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el lunes será una de las jornadas más complicadas. Las condiciones inestables podrían alcanzar más del 65% del país, con especial atención sobre La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Con el avance del frente frío, las tormentas también llegarían a Cuyo y buena parte del norte argentino. Algunas podrían presentar abundante caída de agua en poco tiempo, fuertes ráfagas y granizo.

Los mayores acumulados se esperan en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el centro del Litoral, donde las estimaciones ubican registros de entre 50 y 100 milímetros, con valores localmente superiores.

Las lluvias y tormentas afectar&aacute;n con mayor intensidad a la regi&oacute;n Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino. (Foto: creada por IA)

Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino. (Foto: creada por IA)

Ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y el viento

El AMBA tendrá tiempo inestable entre el domingo 27 y el martes 29, con períodos de chaparrones y tormentas aisladas de intensidad variable. La influencia más marcada de la ciclogénesis se produciría el martes, cuando el centro de bajas presiones se ubique sobre Uruguay.

En ese escenario, podrían registrarse ráfagas del sudoeste superiores a los 60 km/h en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Además de las tormentas, el ingreso del frente frío provocará un descenso de las temperaturas, poniendo fin al período de calor que afectó a la región durante los días previos.

El sudeste de la provincia de Buenos Aires será otra de las zonas a seguir de cerca debido al fortalecimiento del viento. En la Costa Atlántica bonaerense se proyectan ráfagas del sudeste de entre 70 y 75 km/h, acompañadas por lluvias, aumento del oleaje y una posible crecida del mar.

Las olas podrían superar los dos metros, por lo que la combinación de precipitaciones persistentes, viento y oleaje podría provocar inconvenientes en zonas costeras y complicaciones para la circulación.

En pocas palabras

  • Inestabilidad: Se extenderá desde Cuyo hasta el noreste argentino con chaparrones y descenso de temperatura en el AMBA.
  • Ciclogénesis: Provocará lluvias, tormentas fuertes y ráfagas de viento, con mayor impacto en la región Pampeana, Cuyo, Litoral y norte argentino.
  • Pronóstico: El lunes será el día de mayor inestabilidad, afectando más del 65% del país con posibles acumulados de hasta 100 mm.
Resumen generado por Thinkindot AI
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