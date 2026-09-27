Alpine rompió el silencio tras la polémica por Colapinto y dejó un contundente mensaje

Qué dijo Alpine sobre el acoso digital

En su nuevo mensaje, la escudería sostuvo que los episodios de violencia en redes sociales no afectaron únicamente a sus pilotos, sino también a periodistas y representantes de otros equipos de la Fórmula 1.

“Al competir al límite pueden producirse errores y, independientemente del resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, señaló Alpine.

El equipo hizo especial énfasis en que la problemática excede el enfrentamiento puntual generado después de la carrera en Bakú.

“Nuestra condena de los abusos en las redes sociales no va dirigida a ninguna afición, equipo o piloto en particular”, expresó la escudería, que definió la situación como una cuestión que involucra a todo el deporte.

De esta manera, Alpine buscó establecer una posición institucional más amplia frente a los mensajes de odio y las agresiones que se producen en las plataformas digitales.

El nuevo mensaje de Alpine tras las declaraciones de Briatore

El comunicado aparece después de una semana de fuertes cruces vinculados con el tratamiento que tuvieron en redes sociales los resultados de Alpine y, especialmente, las actuaciones de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Las declaraciones de Briatore habían generado repercusiones en Argentina, particularmente por sus referencias a los fanáticos y a la prensa del país.

El nuevo mensaje de Alpine, en cambio, pone el foco en la necesidad de combatir las agresiones digitales sin asociarlas con una hinchada o nacionalidad determinada.

La escudería también reconoció que este tipo de situaciones se repitió durante distintas carreras de la temporada y sostuvo que los equipos tienen una responsabilidad en la búsqueda de una solución.

“Somos conscientes de que, como participantes y actores clave de este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución”, afirmó Alpine.

Alpine pidió recuperar el espíritu deportivo de la Fórmula 1

En el cierre de su comunicado, el equipo francés planteó la necesidad de recuperar un clima de competencia deportiva y dejar atrás las agresiones que se producen fuera de la pista.

Alpine aseguró que continuará trabajando junto con los organizadores y los distintos actores de la Fórmula 1 para promover una rivalidad deportiva que se mantenga dentro de los límites de la competencia.

El pronunciamiento se produce después de un fin de semana especialmente complejo para la escudería. En el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto protagonizó un fuerte accidente que terminó con su participación en la carrera, mientras que el equipo también tuvo que afrontar las repercusiones posteriores en redes sociales.