Mica Viciconte reveló el ínsólito problema que surgió durante la primera vez con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Poroto Cubero llevan casi diez años en pareja y formaron una familia consolidada con el nacimiento de Luca en 2022.
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Mica Viciconte recordó en el streaming La Jugada el percance que tuvieron con el exfutbolista Fabián Cubero en el primer encuentro privado.
Mica Viciconte y Fabián Poroto Cubero llevan casi diez años en pareja y formaron una familia consolidada con el nacimiento de Luca en 2022.
Al aire en La Jugada del stream de Telefe, la conductora recordó una divertida anécdota de aquel primer encuentro en la intimidad que tuvo con su pareja donde sucedió un episidio inesperado.
La marplatense contó entre risas que el entonces exfutbolista sufrió un calambre cuando se encontraban en la previa y se dio un insólito diálogo entre los dos en ese romántico momento.
"La primera vez con mi pareja, él se acalambró", recordó Mica Viciconte ante la sonrisa de sus compañeros de programa. Y amplió sobre ese percance: "Estábamos en situación en la previa y en un momento yo siento que le estaba por agarrar el calambre, viste que lo sentís".
Mica comentó cuál fue su reacción al instante al ver que algo extraño sucedía: "Ahí yo le dije: '¿estás bien?'. 'Me acalambré' me dijo él. '¿Te elongo?'".
Viciconte comentó que el deportista venía de jugar un partido con el club Vélez Sarfield y ahí se habría dado el inesperado inconveniente físico justo en ese momento de privacidad.
"Venía de un partido y era problable que se pueda acalambrar y me dijo no, no y estiró un poco. Hubo una pausa hasta que se le vaya y después se retomó todo bien", concluyó sobre esa divertida anécdota son su pareja.
En una charla en el streaming Criemos Libres, Mica Viciconte repasó los últimos meses de su embarazo de Luca y cuál fue la particular condición que le puso por aquel entonces a Fabián Cubero.
"El mes antes de parir obviamente yo ya estaba muy complicada, estaba nueve horas por día en MasterChef y dejé de entrenar", comenzó la panelista.
Y detalló: "Yo le dije a Fabi que si yo no podía entrenar él tampoco podía, porque el hijo es de los dos. Y si yo no podía ir, él tampoco. A mí me re afectó no poder ir a entrenar".
Durante las primeras semanas de Luca en la familia, Mica Viciconte contó que necesitaba contar con la compañía de Cubero para atravesar el puerperio y ocuparse juntos de los cuidados de su hijo.
"Cuando nació Luca le dije que necesitaba que esté dos semanas conmigo, pero que tampoco podía ir a entrenar. Al día 29 de reposo después de parir, el médico me dijo que yo ya podía entrenar y recién ahí le dije a Fabi que él podía volver a ir", comentó.
Sobre ese momento y el pedido que le hizo al exfutbolista reconoció con el correr de los años: "No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadísimo no me gusta".