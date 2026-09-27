Mica Viciconte reveló el ínsólito problema que surgió durante la primera vez con Fabián Cubero

Mica comentó cuál fue su reacción al instante al ver que algo extraño sucedía: "Ahí yo le dije: '¿estás bien?'. 'Me acalambré' me dijo él. '¿Te elongo?'".

Viciconte comentó que el deportista venía de jugar un partido con el club Vélez Sarfield y ahí se habría dado el inesperado inconveniente físico justo en ese momento de privacidad.

"Venía de un partido y era problable que se pueda acalambrar y me dijo no, no y estiró un poco. Hubo una pausa hasta que se le vaya y después se retomó todo bien", concluyó sobre esa divertida anécdota son su pareja.

La tajante condición que le puso Mica Viciconte a Fabián Cubero durante el embarazo de Luca

En una charla en el streaming Criemos Libres, Mica Viciconte repasó los últimos meses de su embarazo de Luca y cuál fue la particular condición que le puso por aquel entonces a Fabián Cubero.

"El mes antes de parir obviamente yo ya estaba muy complicada, estaba nueve horas por día en MasterChef y dejé de entrenar", comenzó la panelista.

Y detalló: "Yo le dije a Fabi que si yo no podía entrenar él tampoco podía, porque el hijo es de los dos. Y si yo no podía ir, él tampoco. A mí me re afectó no poder ir a entrenar".

Durante las primeras semanas de Luca en la familia, Mica Viciconte contó que necesitaba contar con la compañía de Cubero para atravesar el puerperio y ocuparse juntos de los cuidados de su hijo.

"Cuando nació Luca le dije que necesitaba que esté dos semanas conmigo, pero que tampoco podía ir a entrenar. Al día 29 de reposo después de parir, el médico me dijo que yo ya podía entrenar y recién ahí le dije a Fabi que él podía volver a ir", comentó.

Sobre ese momento y el pedido que le hizo al exfutbolista reconoció con el correr de los años: "No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadísimo no me gusta".