Incendio forestal en Chubut: el gobernador dio detalles claves sobre cómo se originó el fuego

Incendios en Chubut: focos controlados y uno aún activo

Según detalló el gobernador, el incendio registrado en Cholila ya se encuentra controlado y judicializado, luego de que se constatara la presencia de material acelerante, lo que confirmó su carácter intencional. En tanto, el foco de El Turbio permanece contenido en un 90%, mientras que el incendio de Lago Engaño también fue controlado.

El único foco que continúa activo es el del Parque Nacional Los Alerces, donde los brigadistas siguen trabajando intensamente para evitar su propagación, en un contexto climático adverso marcado por la sequía y el viento.

torres chubut

Un operativo con más de 180 combatientes y apoyo nacional

El incendio que mayor preocupación genera es el de El Hoyo, iniciado en la zona de Puerto Patriada, donde fue necesario evacuar de manera preventiva a más de 3.000 turistas. Torres explicó que el fuego comenzó en un lugar y horario estratégicos, con un alto nivel de peligrosidad, ya que amenazaba con cortar el único camino de salida del sector.

El mandatario confirmó que el fiscal interviniente determinó que el incendio fue provocado de forma deliberada y que la investigación judicial avanza para identificar a los responsables. Además, reveló que se registraron amenazas telefónicas contra la brigada provincial, así como la aparición de granadas y mensajes intimidatorios en la región, hechos que también están siendo investigados, aunque por el momento no se estableció una relación directa con el incendio de El Hoyo.

incendio

En relación con el despliegue operativo, Torres informó que trabajan en la emergencia más de 180 combatientes, junto a otras 100 personas abocadas a tareas logísticas. El operativo cuenta con el apoyo de cinco aviones hidrantes, un helicóptero y una aeronave de mayor porte enviada desde Santiago del Estero.

Además, colaboran brigadistas y recursos provenientes de Río Negro, Neuquén, Córdoba y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. “Acá no hay grietas ni jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”, subrayó el gobernador, al destacar el trabajo coordinado entre Nación, provincias y municipios.

Emergencia ígnea y llamado a la responsabilidad

Torres recordó que Chubut declaró la emergencia ígnea hace más de un mes, ante las alertas por sequía extrema, y advirtió que las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables, especialmente por la presencia de viento. En ese contexto, pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales, desde donde se emitirán reportes periódicos sobre la evolución de los incendios.

El gobernador llevó tranquilidad al asegurar que no hay evacuados actualmente en El Hoyo y que las viviendas que estuvieron comprometidas fueron reubicadas de manera preventiva.

Por último, Torres confirmó que la Fiesta de la Fruta Fina fue reprogramada, ya que todo el personal de seguridad y logística se encuentra abocado al combate del fuego. “No es momento de festejos, sino de cuidar a los vecinos y proteger vidas”, concluyó.