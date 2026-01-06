Incendio forestal en Chubut: aumentaron los evacuados y los focos activos alarman a la región. 

Testimonios del drama que dejó el fuego

El impacto humano del incendio quedó reflejado en los relatos de los vecinos. En diálogo con Diario Río Negro, Rocío Brizuela, integrante de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, contó el dramático momento en que debió abandonar su casa junto a su madre, una mujer de 67 años que padece cáncer de mama y tiene una discapacidad visual.

“Ayer estábamos trabajando en el lago, donde no hay señal. Cuando volvíamos, vimos una columna de humo. Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos”, relató. Brizuela perdió su vivienda y varios animales, y aún busca a una de sus perras. “Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro. Lo sigo llamando con la esperanza de que vuelva”, expresó.

JDZ7AXJHLNHXFBRB3VACGNJ7CU El operativo de evacuación en la Comarca Andina incluyó la coordinación de bomberos, Defensa Civil y el Ministerio de Seguridad.

Según explicó, no contaban con agua suficiente para combatir el fuego, por lo que solo pudieron rescatar algo de ropa y documentación antes de escapar.

Campings evacuados y fuego rodeando complejos turísticos

El operativo también incluyó sectores como Rincón de Lobos, donde unas 30 personas fueron alojadas de forma preventiva en la Escuela 223. La decisión se tomó al observar la velocidad con la que avanzaban las llamas, impulsadas por el viento.

Francisco Ríos, responsable del Camping Punto Puerto Patriada, describió una noche crítica para evitar que el fuego ingresara al predio. “El fuego no llegó a entrar al complejo, pero lo rodeó”, reconoció. La alarma la dio un turista al detectar una nube de humo negro. “Estamos acostumbrados a estas situaciones, pero sea intencional o un accidente, genera mucha impotencia”, sostuvo.

Un escenario similar se vivió en el Camping El Faro, en El Hoyo. Su propietario contó que el fuego rodeó completamente el lugar y que lograron defenderlo junto a su hijo y dos ayudantes utilizando motobombas. “El camping estaba al 80% de ocupación. Primero se pidió a los turistas que esperaran, después se habilitó la evacuación, pero el humo obligó a volver. Recién a la noche pudieron salir”, explicó en declaraciones a TN.

Suspensión de fiestas y clima adverso

La emergencia también alteró la agenda cultural de la región. Salamín anticipó la probable postergación de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, prevista para el 9, 10 y 11 de enero. “No estamos para fiesta, pensando en las familias que perdieron todo. Son vecinos y hay que ponerse de su lado”, afirmó.

Captura Aumentaron los evacuados y los focos activos alarman a la región.

Las condiciones climáticas complican seriamente el combate del fuego. La sequía extrema, la falta de lluvias y los vientos constantes dificultaron el control durante toda la noche. “La temperatura se mantuvo alta y el viento no aflojaba”, describió el intendente.

Más de 120 brigadistas y apoyo aéreo

El operativo continúa con un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos. Trabajan en la zona más de 120 brigadistas, máquinas viales y seis medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut, enfocados en el enfriamiento y la apertura de cortafuegos.

Salamín confirmó además que solicitó mayor asistencia al ministro del Interior, Diego Santilli, para reforzar el envío de aviones hidrantes y helicópteros. La prioridad sigue siendo evitar que el incendio avance hacia nuevas zonas, como El Sausal, una región de vegetación densa que eleva el riesgo. Santilli irá a la zona de los incendios según lo confirmó el gobernador Ignacio Torres en diálogo con A24.

El acceso limitado a Puerto Patriada, con un único ingreso por la ruta provincial 33, representa un desafío adicional para los equipos de emergencia, mientras la Comarca Andina permanece en estado de máxima alerta.