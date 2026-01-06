Chubut en alerta máxima por un incendio que avanza sin control y obligó a una evacuación

El monitoreo es permanente, ya que el frente de llamas podría cambiar de dirección en pocas horas.

En la zona trabajan brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios, con refuerzos provenientes de distintas localidades de la Comarca Andina. El operativo incluye también medios aéreos, entre ellos aviones hidrantes, que realizan descargas para apoyar las tareas terrestres y proteger sectores sensibles.

Las autoridades reiteraron que la presencia de civiles en caminos y banquinas dificulta la logística, retrasa el ingreso de móviles y expone a las personas al humo, el calor y eventuales cambios repentinos del frente de fuego.

Condiciones climáticas adversas: el pedido a vecinos y turistas

Desde el comando del operativo insistieron en que no se acerquen curiosos ni vehículos particulares a la zona afectada. El tránsito innecesario puede interferir con el desplazamiento de autobombas, maquinaria y equipos de emergencia, además de representar un riesgo directo para quienes no están preparados para enfrentar un incendio forestal.

incendio chubut

El escenario meteorológico juega en contra del combate del incendio. Altas temperaturas, sequía prolongada y baja humedad favorecen una rápida propagación del fuego. Además, la presencia de viento podría intensificar las llamas y complicar aún más el trabajo de los equipos desplegados en el lugar.

Desde los organismos de emergencia advirtieron que estas condiciones obligan a extremar las precauciones y a reforzar los recursos para contener el avance del incendio.

Amplio operativo en el lugar

En el marco de una temporada de alto riesgo de incendios, la gobernación de Chubut recordó que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) para denunciar el inicio de focos ígneos en zonas de riesgo, ya sea por acciones intencionales o por negligencia.

Además, a través de DINO, el asistente virtual oficial de la provincia, los vecinos pueden reportar focos de incendio de manera rápida y directa, lo que permite optimizar los tiempos de respuesta.

Las medidas de prevención y control se implementan en el marco de la emergencia ígnea en Chubut, vigente hasta el 30 de abril de 2026. Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para evitar nuevos focos y reducir el impacto de los incendios forestales en la región.