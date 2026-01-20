El Gobierno le ofreció ayuda a Chile por los incendios forestales que afectan la región. 

“Ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida”, señaló el comunicado oficial.

el-gobierno-le-ofrecio-ayuda-a-chile-en-medio-de-los-incendios-forestales-ap-fotojavier-torres-GVNMAFYCG3JXEAXBWNRLM5KUEE El Gobierno le ofreció ayuda a Chile en medio de los incendios forestales. (AP)

Incendios forestales en Chile: víctimas, evacuados y zonas devastadas

Hasta el momento, las autoridades chilenas confirmaron al menos 19 personas fallecidas como consecuencia de los incendios forestales que azotan el sur del país. Además, el fuego ya consumió unas 20.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 50.000 personas y provocó la destrucción de alrededor de 325 viviendas.

“Tenemos un número hoy confirmado de 19 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, advirtió el presidente Gabriel Boric. El mandatario viajó a la ciudad de Concepción para encabezar las tareas de combate del fuego y decretó toque de queda nocturno en las localidades más afectadas.

el-gobierno-argentino-le-ofrecio-ayuda-a-chile-en-medio-de-los-incendios-forestales-que-afectan-el-sur-del-pais-foto-reutersadriano-machado-CVUH5XZE5L6FTVJ33FXPWBMQ2U El Gobierno argentino le ofreció ayuda a Chile en medio de los incendios forestales que afectan el sur del país. (Foto: REUTERS)

Los incendios se iniciaron el sábado pasado, impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos propios del verano austral. La situación se ve agravada por la presencia del viento zonda, un fenómeno meteorológico caracterizado por aire cálido y seco que desciende desde la Cordillera de los Andes.

Hasta ahora, las llamas arrasaron con zonas pobladas de las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile, mientras continúan los esfuerzos para contener uno de los peores desastres ambientales de los últimos años en el país vecino.