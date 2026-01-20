El Gobierno le ofreció ayuda a Chile por los incendios forestales que afectan la región
La Argentina aseguró que cumplirá con el apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias, Así lo informó el canciller Pablo Quirno que dijo seguir de cerca la situación.
El Gobierno le ofreció ayuda a Chile por los incendios forestales que afectan la región.
El Gobierno argentino ofreció asistencia a Chile ante los incendios forestales que afectan el sur del país, una emergencia que ya dejó víctimas fatales, miles de evacuados y extensas áreas arrasadas por el fuego. La confirmación llegó a través del canciller Pablo Quirno, quien destacó el gesto de reciprocidad entre ambos países.
“Hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia”, expresó Quirno en un mensaje publicado en la red social X. Además, aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades chilenas y sigue de cerca la evolución de la situación. “Acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes”, agregó.
La declaración del jefe de la diplomacia argentina se dio luego de un comunicado oficial de la Cancillería Argentina, en el que el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo chileno por la emergencia que atraviesa la región sur del país. En el texto, la Argentina envió condolencias “a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta emergencia”.
Embed
Nuestra solidaridad con Chile y con todos los afectados. Estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia.
En ese marco, Cancillería confirmó que el ofrecimiento de ayuda se canaliza a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en reciprocidad por la asistencia brindada por Chile durante los incendios forestales que afectaron a la provincia de Chubut meses atrás.
“Ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida”, señaló el comunicado oficial.
Incendios forestales en Chile: víctimas, evacuados y zonas devastadas
Hasta el momento, las autoridades chilenas confirmaron al menos 19 personas fallecidas como consecuencia de los incendios forestales que azotan el sur del país. Además, el fuego ya consumió unas 20.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 50.000 personas y provocó la destrucción de alrededor de 325 viviendas.
“Tenemos un número hoy confirmado de 19 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, advirtió el presidente Gabriel Boric. El mandatario viajó a la ciudad de Concepción para encabezar las tareas de combate del fuego y decretó toque de queda nocturno en las localidades más afectadas.
Los incendios se iniciaron el sábado pasado, impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos propios del verano austral. La situación se ve agravada por la presencia del viento zonda, un fenómeno meteorológico caracterizado por aire cálido y seco que desciende desde la Cordillera de los Andes.
Hasta ahora, las llamas arrasaron con zonas pobladas de las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile, mientras continúan los esfuerzos para contener uno de los peores desastres ambientales de los últimos años en el país vecino.