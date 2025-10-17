Incidentes en ANDIS: el desgarrador testimonio de una madre con dos hijos que tienen discapacidad

Embed

"Hay Centros de Día en los que los chicos entran por la mañana, desayunan, almuerzan y meriendan, además de recibir las terapias necesarias para una mejor calidad de vida. Hoy, las instituciones nos están pidiendo que colaboremos con la colación; otras solicitan un 'plus'. Nosotros, como familia, hacemos todo lo posible, pero ya no podemos más: estamos colapsados", relató la mujer, que este viernes decidió acompañar el reclamo de trabajadores que denunciaban falta de pagos en sus salarios.

En su descargo, Martínez continuó: "Que alguien vea lo que es peregrinar en esto de la discapacidad. Esto pasa desde siempre, pero nunca fuimos tan ninguneados y bastardeados".

"Yo no entiendo de política, ni tampoco me importa; lo único que quiero es que mis hijos puedan tener una mejor calidad de vida, que esta gente les está negando. ¿Todo se resume a plata? Que vengan y nos reciban, que nos digan por qué mi hijo no puede tener la terapia completa y por qué las personas que están acá no cobran en tiempo y forma", añadió.

Por último, todavía conmovida, la mujer se lamentó también por los incidentes que se generaron en la sede de ANDIS en Belgrano: "Nadie nos dice nada. Nos tuvimos que volver algo que no somos: violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para entrar. ¿Hay que llegar a ese extremo? Necesitamos una respuesta y que nuestros hijos tengan calidad de vida", cerró.

Empleados de ANDIS denuncian: atrasos en los sueldos, recortes y falta de respuestas

La Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa una crisis profunda, con retrasos en los pagos a prestadores, recortes en programas de asistencia y falta de actualización salarial para su personal. En los últimos meses, gremios y asociaciones de profesionales denunciaron la parálisis de expedientes, demoras en la entrega de pensiones y dificultades para cubrir tratamientos y medicamentos.

Según trascendió, la protesta de Belgrano fue convocada de manera espontánea por empleados que ya habían participado en movilizaciones anteriores, pero que esta vez encontraron la negativa de los directivos para recibirlos.