Indignación en Lanús: mató a balazos a una perra, lo demoraron y a las horas quedó libre

Asimismo, reconoció sus dudas sobre el destinatario de su ataque: “No sabemos si el tiro era para mi papá o para la perra, solo sabemos que hoy nos arrebató una parte de nuestra vida”.

“Este hombre es nuestro vecino, no es la primera vez que hace algo similar. Hace muy poco tiempo le disparo al perro de una vecina y casi mata a la hija, también amenazó de muerte a otra señora y ya tiene un sin fin de denuncias. ¿Y que creen? Nadie hace nada”, denunció.

Demorado y luego liberado

Tras la correspondiente denuncia, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en el domicilio ubicado en De la Cruz al 200 del barrio de Lanús. En el mismo secuestraron dos armas, una escopeta y una pistola calibre 380 que sería el arma con la que asesinó a la perra.

Además, Guillermo Dardo Rivero fue trasladado en el patrullero hacía la dependencia policial donde tras declarar, fue liberado luego de quedar imputado bajo la carátula de “maltrato animal” y “tenencia de armas”.

La investigación quedó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 de Lanús, a cargo del fiscal Gastón Fernández.

Otras denuncias contra el jubilado de Lanús

Aldana recordó que Rivero ya había protagonizado un incidente similar tiempo atrás cuando atacó a la mascota de otra vecina de nombre Romina. En esa oportunidad, el odontólogo le disparó en una pata a un perro, y luego amenazó a la familia.

“Le pregunté por qué le había disparado a mi perro y él aludió que fue porque lo había querido atacar, cosa que es mentira porque mi perro no había llegado siquiera a su casa”, aseguró la dueña en diálogo con medios televisivos.

Además, agregó: “Me amenazaba a mí y a mi pareja estando mi hija presente, nos decía que él tenía muchos contactos. ‘Yo tengo muchas relaciones, así que no me hagas ponerme mal. Te vas a arrepentir porque te van a enterrar viva’, fue una de las frases que me dijo, por ejemplo”.