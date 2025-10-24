Inundación en pleno Belgrano por la rotura de un caño maestro: caos y calles cortadas

La postal se repitió en distintos accesos del barrio: autos detenidos, vecinos caminando con cuidado para no hundirse en el barro, comerciantes de la zona de restaurantes intentando entender si iban a poder abrir o si directamente iban a tener que cerrar por precaución.

La información oficial del gobierno de la Ciudad y de AySA

Mientras el móvil recorría la zona, llegó la información oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según ese parte, “en La Pampa, a la altura del 700, se produjo la rotura de un caño maestro de la empresa AySA, que provocó el anegamiento de aproximadamente 150 metros de calle”.

El comunicado agrega que la Ciudad dispuso un operativo de corte total de tránsito, y que la empresa AySA ya se encontraba trabajando en el lugar con una contratista para contener la pérdida y avanzar en la reparación. El Gobierno porteño aclaró además que “el problema ocasionado en la zona no se debió a las lluvias de hoy en la ciudad”.

En paralelo, la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que a las 9 de la mañana se registró la falla en una importante cañería en la intersección mostrada en las imágenes. Desde la compañía reconocieron además que “es la segunda vez que sucede” en esa zona, algo que coincide con lo que denunciaron los vecinos.

AySA aseguró que su personal está trabajando en el lugar, junto con una empresa contratista, para detener la pérdida y evaluar los daños estructurales en la calzada. Sin embargo, en el momento de la recorrida televisiva, todavía no había un horario estimado para el arreglo definitivo ni plazos confirmados de normalización. Esa falta de precisión, sobre todo recordando que el episodio anterior dejó la calle cerrada más de diez días, fue uno de los puntos que más inquietó a los frentistas.