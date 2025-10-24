La rotura de un caño maestro de AySA en la calle La Pampa al 700 dejó este viernes varias cuadras bajo el agua y obligó a un operativo de emergencia para contener la pérdida y evitar que el desborde llegue a cocheras y edificios.
Una rotura en un caño provocó una fuerte inundación y el corte total del tránsito en la zona. Los vecinos denunciaron que es la segunda vez que ocurre en el último año.
Inundación en pleno Belgrano por la rotura de un caño maestro: caos y calles cortadas. (Foto: captura A24)
El derrame comenzó a notarse a la altura de La Pampa y Ramsay, en la zona que desemboca hacia Figueroa Alcorta, donde el agua corrió con tanta fuerza que se volvió intransitable.
“Esto está todo cortado y no podés transitar de ninguna manera”, describió el cronista de A24, mientras mostraba la calzada transformada en una zanja barrosa.
Los primeros en salir a la calle fueron los vecinos de los edificios linderos. Muchos se encontraron con el panorama apenas intentaron empezar el día. Una joven que vive en un sexto piso bajó con las zapatillas en la mano y las botitas de lluvia puestas. “Recién quería salir y bueno… así estamos. Tenía que ir al gimnasio. No nos avisaron nada. Es la segunda vez que pasa. La otra vez no fue tan así, pero se inundó todo", dijo.
La postal se repitió en distintos accesos del barrio: autos detenidos, vecinos caminando con cuidado para no hundirse en el barro, comerciantes de la zona de restaurantes intentando entender si iban a poder abrir o si directamente iban a tener que cerrar por precaución.
Mientras el móvil recorría la zona, llegó la información oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según ese parte, “en La Pampa, a la altura del 700, se produjo la rotura de un caño maestro de la empresa AySA, que provocó el anegamiento de aproximadamente 150 metros de calle”.
El comunicado agrega que la Ciudad dispuso un operativo de corte total de tránsito, y que la empresa AySA ya se encontraba trabajando en el lugar con una contratista para contener la pérdida y avanzar en la reparación. El Gobierno porteño aclaró además que “el problema ocasionado en la zona no se debió a las lluvias de hoy en la ciudad”.
En paralelo, la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que a las 9 de la mañana se registró la falla en una importante cañería en la intersección mostrada en las imágenes. Desde la compañía reconocieron además que “es la segunda vez que sucede” en esa zona, algo que coincide con lo que denunciaron los vecinos.
AySA aseguró que su personal está trabajando en el lugar, junto con una empresa contratista, para detener la pérdida y evaluar los daños estructurales en la calzada. Sin embargo, en el momento de la recorrida televisiva, todavía no había un horario estimado para el arreglo definitivo ni plazos confirmados de normalización. Esa falta de precisión, sobre todo recordando que el episodio anterior dejó la calle cerrada más de diez días, fue uno de los puntos que más inquietó a los frentistas.