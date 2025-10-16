En vivo Radio La Red
CAOS DE TRÁNSITO

Caos total en la General Paz: un camión derribó un puente peatonal

Un camión impactó contra un puente peatonal a la altura del Autódromo y lo hizo colapsar, generando un corte total en sentido hacia Liniers.

Caos total en General Paz: un camión derribó un puente peatonal.

Caos total en General Paz: un camión derribó un puente peatonal.

Un insólito accidente provocó este jueves el colapso total del tránsito en uno de los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires. Un camión impactó contra un puente peatonal en la avenida General Paz y lo derribó por completo, generando escenas de sorpresa y preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona del Autódromo. A pesar del hecho, no se registraron heridos.

El episodio ocurrió a la altura de la calle Cruz, cerca de la intersección con Madariaga. Según las primeras precisiones, el vehículo involucrado —que no estaba habilitado para transitar por ese corredor— chocó contra la estructura metálica del puente peatonal, lo que provocó su caída instantánea sobre la traza. El impacto cortó por completo la circulación en el sentido hacia Liniers, desde Puente La Noria, lo que rápidamente derivó en largas filas de vehículos y demoras considerables.

El SAME se hizo presente en el lugar con al menos cuatro ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. “No hay ningún tipo de heridos. Fue una caída con suerte”, afirmó Ernesto Arriaga, referente en materia de tránsito, en diálogo con A24.

La Policía de la Ciudad montó un operativo de emergencia y bloqueó la zona para permitir el ingreso del equipo técnico encargado de evaluar el estado de la estructura. El puente, de tipo tubular de hierro, depende administrativamente de Autopistas del Sol, la concesionaria responsable de la General Paz y los accesos vinculados a la Panamericana.

El dato que más llamó la atención entre los especialistas fue la presencia del camión en ese tramo. El tránsito pesado está terminantemente prohibido en la General Paz entre la Panamericana y el Puente La Noria, salvo para vehículos de pequeño porte que no superen los 3600 kilos. “Evidentemente este camión no puede estar ahí. La policía lo detuvo en el lugar”, explicó Arriaga.

El derrumbe de la estructura obligará a realizar peritajes para determinar el nivel de daño en los soportes laterales y evaluar si es necesaria una reconstrucción total o si puede ser reparada parcialmente. Mientras tanto, el tránsito permanecerá desviado por arterias paralelas, lo que afectará la circulación en otros puntos neurálgicos de la Ciudad y el conurbano sur.

El episodio reaviva el debate sobre los controles al transporte de carga en los accesos metropolitanos. Aunque la prohibición para camiones en la General Paz está claramente señalizada, no son pocos los casos en los que conductores intentan evitar retenes o ahorrar kilómetros desviándose por zonas no habilitadas, con el riesgo que ello implica para el resto de los usuarios.

Por el momento, las autoridades trabajan para remover por completo los restos del puente y liberar al menos un carril que alivie la congestión. Sin embargo, se estima que las demoras podrían extenderse durante varias horas, especialmente en plena hora pico.

