Caos total en la General Paz: un camión derribó un puente peatonal

El dato que más llamó la atención entre los especialistas fue la presencia del camión en ese tramo. El tránsito pesado está terminantemente prohibido en la General Paz entre la Panamericana y el Puente La Noria, salvo para vehículos de pequeño porte que no superen los 3600 kilos. “Evidentemente este camión no puede estar ahí. La policía lo detuvo en el lugar”, explicó Arriaga.

El derrumbe de la estructura obligará a realizar peritajes para determinar el nivel de daño en los soportes laterales y evaluar si es necesaria una reconstrucción total o si puede ser reparada parcialmente. Mientras tanto, el tránsito permanecerá desviado por arterias paralelas, lo que afectará la circulación en otros puntos neurálgicos de la Ciudad y el conurbano sur.

El episodio reaviva el debate sobre los controles al transporte de carga en los accesos metropolitanos. Aunque la prohibición para camiones en la General Paz está claramente señalizada, no son pocos los casos en los que conductores intentan evitar retenes o ahorrar kilómetros desviándose por zonas no habilitadas, con el riesgo que ello implica para el resto de los usuarios.

Por el momento, las autoridades trabajan para remover por completo los restos del puente y liberar al menos un carril que alivie la congestión. Sin embargo, se estima que las demoras podrían extenderse durante varias horas, especialmente en plena hora pico.