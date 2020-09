Un investigador español señaló al remdesivir y la dexametasona como los tratamientos "más prometedores"

Lo aseguró durante la primera jornada del XVII Simposio Científico de la Fundación Huésped.

Durante la primera jornada del XVII Simposio Científico de la Fundación Huésped, el investigador español José Miró señaló al "remdesevir y la dexametasona" como los tratamientos "más prometedores en la actualidad", luego de analizar estudios clínicos comparados.

"A la par de la pandemia por coronavirus tenemos una pandemia de publicaciones y a veces es difícil revisar todo lo que está circulando y definir qué estudios pueden realmente incidir", afirmó el investigador del Hospital Clinic IDIBAP de Barcelona (España) al comienzo de su participación.

En ese sentido, puntualizó en las terapéuticas que han sido evaluadas en estudios "aleatorizados, de doble ciego y comparados contra placebo" y resaltó que "el remdesevir y la dexametasona son los más prometedores en la actualidad".

En su presentación durante el tópico "Covid-19. Lecciones aprendidas", el investigador español recordó que en "la primera ola de la pandemia, en España tratamos a nuestros pacientes con hidroxicloroquina, tocilizumab, lopinavir/ritonavir, y remdesivir, pero a lo largo de estos meses hemos aprendido algunas cosas sobre los tratamientos y hoy enfrentamos la pandemia con mayor preparación".

Por lo que aseguró que la hidroxicloroquina "no demostró eficacia en el tratamiento ni tampoco en la prevención" y recalcó que "en algunos pacientes no hospitalizados incluso demostró mayor toxicidad", al tiempo que al referirse al Lopinavir/ritonavir, usados junto a interferones, "los estudios clínicos no mostraron beneficios en pacientes con neumonía, no redujo la mortalidad ni la progresión de la enfermedad".

En tanto, al hablar sobre el remdesivir, Miró afirmó que "fue el único antiviral de eficacia clínica demostrada, que produce una mejoría en pacientes que necesitan oxígeno pero que no han llegado a necesitar asistencia respiratorio mecánica".

Mientras que al analizar la aplicación antiinflamatorios, que buscan disminuir la respuesta inflamatoria provocada por el proceso desencadenado en el sistema inmunológico por el virus, señaló que "la dexametasona es el único medicamento que ha reducido la mortalidad en pacientes críticos, es decir en quienes requieren respiración mecánica".

Consultado sobre la ivermectina, que en un reciente estudio argentino evidenció una eliminación más rápida y profunda del SARS-CoV-2, Miró advirtió que "en España no se está utilizando para tratar ni para prevenir", por lo que aclaró que "hay que esperar un estudio clínico doble ciego contra placebo para poder determinar su eficacia y seguridad".

LEÉ TAMBIÉN: Un estudio demostró que la ivermectina produce la eliminación más rápida y profunda del coronavirus

Por su parte, el infectólogo Omar Sued, Director de Investigaciones Clínicas de Huésped y miembro del Comité de expertos que asesora a Alberto Fernández, recordó que en la Argentina el remdesivir se utiliza sólo en el marco del Solidarity, un estudio internacional impulsado por la OMS para determinar un tratamiento efectivo contra el COVID-19, ya que, pese a estos datos, no existe una terapéutica destinada al coronavirus.