El ex gobernador José Alperovich negó haber abusado de su sobrina y realizó una fuerte denuncia

Según revelaron fuentes judiciales, José Alperovich negó los hechos que se le imputan, vinculados al abuso sexual de su sobrina segunda y excolaboradora y se negó a responder preguntas.

El juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, donde se tramita la causa, deberá resolver en el plazo de diez días la situación procesal del ex gobernador tucumano.

La denuncia contra José Alperovich

La denuncia contra el tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y ex colaboradora, quien lo acusó por varios hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017.

En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.

Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.

José Alperovich denunció una campaña en su contra

Por su parte, el ex gobernador tucumano recurrió a sus redes sociales para dar su opinión de lo sucedido durante la indagatoria. “Esta mañana cumplí con la orden judicial, y me presente a declarar ante el juez Osvaldo Rappa, en el marco de la denuncia en mi contra. Declare durante más de una hora y media”, aseguró el ex senador nacional.

Sin título.jpg José Alperovich recurrió a su cuenta de Twitter para denunciar una campaña en su contra.

Asimismo, José Alperovich denunció una campaña en su contra: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”.