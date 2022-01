La ANMAT aclaró que la vacuna COVID-19 no contiene grafeno: ¿qué es este material y en qué productos puede encontrarse?

El grafeno es un material compuesto por átomos de carbono de uso industrial muy utilizado en diversas industrias por sus propiedades, como ser muy ligero y resistente. Diversas investigaciones atribuyen un efecto barrera contra los virus, por lo que puede ser útil para elaborar mascarillas, según explicó recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios de España al diario El País.

En ese país europeo se ha identificado la comercialización de estas mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China.

¿Puede suponer el grafeno un peligro para la salud?

Si se respira a diario podría propiciar daños en los pulmones por ello las autoridades sanitarias piden que se proceda a vigilar de la salud a todas las personas expuestas al compuesto.

Sus aplicaciones en el ámbito de la tecnología

Concretamente, un milímetro de grafito contiene tres millones de capas de grafeno, material que solamente consiste en una capa de átomos de carbono y que se constituye en una estructura semejante a la de un panal de abejas, es decir, de forma hexagonal, según Graphenano, empresa especializada en nanotecnología.

¿Para qué se usa el grafeno?

Sus características de dureza hacen que este material sea utilizado para múltiples aplicaciones en el ámbito tecnológico, pero también en otros. De hecho, es el material más resistente que se conoce en la naturaleza.

El grafeno se comercializa en láminas, lo cual se emplea en campos como la electrónica, la informática o en la aeronáutica, y también en polvo, que se usa en ámbitos donde no se requiere un material de alta calidad.

De este modo, este material podría encontrarse incluido en numerosos aparatos que rodean nuestro día a día, como computadoras, en la industria automotriz, celulares o equipos de música. También puede servir para fabricar aviones, satélites espaciales o automóviles, así como en edificios, convirtiendo todos ellos en construcciones más seguras y resistentes.