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CRISIS POLÍTICA EN PARAGUAY

La crisis de Ueno Bank llegó a la Argentina y una empresa suspendió empleados sin goce de sueldo

Itti, la firma tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para el banco paraguayo, notificó suspensiones por 30 días a parte de sus 940 trabajadores en Argentina. La compañía reconoció que no tiene fondos para pagar los salarios de octubre ni garantías para afrontar los de noviembre.

La crisis de Ueno Bank llegó a la Argentina y una empresa suspendió empleados sin goce de sueldo. (Foto: Reuters)

La crisis de Ueno Bank llegó a la Argentina y una empresa suspendió empleados sin goce de sueldo. (Foto: Reuters)

La intervención de Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias laborales en la Argentina. Itti, la empresa tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para la entidad financiera y emplea a unos 940 trabajadores en el país, comunicó este jueves suspensiones por 30 días sin goce de sueldo para parte de su personal.

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En paralelo, dispuso que otros empleados continúen con sus tareas de manera remota, aunque reconoció que todavía no cuenta con los recursos necesarios para pagar los salarios de octubre ni tiene garantizados los fondos para afrontar las remuneraciones de noviembre.

La compañía reconoció que no tiene fondos para pagar los salarios de octubre ni garantías para afrontar los de noviembre. (Foto: Reuters)

La compañía reconoció que no tiene fondos para pagar los salarios de octubre ni garantías para afrontar los de noviembre. (Foto: Reuters)

La situación contrasta con los planes de crecimiento que la compañía había presentado poco más de un año atrás, cuando inauguró sus oficinas en Buenos Aires. En aquella oportunidad, destacó el potencial de la Argentina para convertirse en uno de sus principales centros de desarrollo tecnológico. La empresa contaba entonces con unos 850 profesionales y proyectaba ampliar su plantilla.

Incertidumbre y falta de respuestas en la empresa

El escenario cambió luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una intervención motivada por el deterioro de sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en operaciones con empresas vinculadas.

La decisión profundizó la incertidumbre en el centro tecnológico que la compañía tiene en la Argentina. Durante los primeros días de la crisis, los trabajadores dejaron de recibir instrucciones y respuestas de sus superiores, mientras permanecían conectados a los sistemas laborales a la espera de información sobre la continuidad de sus actividades.

La primera comunicación formal llegó este jueves por la mañana, cuando la empresa comenzó a informar las medidas adoptadas. Las notificaciones establecieron dos situaciones diferentes, de acuerdo con las funciones que desempeña cada trabajador. Una parte recibió avisos de suspensión por 30 días sin remuneración, mientras que otra fue convocada a continuar con sus tareas desde sus domicilios por cumplir funciones consideradas esenciales.

Hasta el momento no se precisó cuántos empleados quedaron comprendidos en cada modalidad.

Suspensiones hasta el 4 de diciembre

De acuerdo con las comunicaciones enviadas por Itti, las suspensiones se extenderán desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre, inclusive. Durante ese período, los trabajadores alcanzados por la medida no percibirán sus salarios.

Para justificar la decisión, la compañía invocó los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, referidos a las suspensiones laborales y a situaciones de fuerza mayor, según informó La Nación.

La empresa también aclaró que los vínculos laborales continuarán vigentes y que los empleados deberán reincorporarse el 5 de diciembre, salvo que reciban una comunicación en sentido contrario.

La entidad financiera emplea a unos 940 trabajadores en el país y comunicó este jueves suspensiones por 30 días sin goce de sueldo para parte de su personal. (Foto: Reuters)

La entidad financiera emplea a unos 940 trabajadores en el país y comunicó este jueves suspensiones por 30 días sin goce de sueldo para parte de su personal. (Foto: Reuters)

Sin garantías para pagar los próximos salarios

La situación más delicada alcanza a los empleados que deberán continuar trabajando de manera remota. En una comunicación dirigida a ese grupo, la compañía reconoció que todavía no dispone de los fondos necesarios para afrontar los salarios correspondientes a octubre y que tampoco tiene garantizado el dinero para pagar las remuneraciones de noviembre.

De esta manera, la crisis financiera de Ueno Bank, que derivó en la intervención de la entidad en Paraguay y tuvo repercusiones en el escenario político de ese país, también comenzó a impactar sobre los trabajadores de su estructura tecnológica en la Argentina.

En pocas palabras

  • Crisis en Ueno Bank: Itti, empresa tecnológica del Grupo Vázquez, suspendió a empleados en Argentina sin goce de sueldo.
  • Sin fondos para salarios: La compañía reconoció que no tiene recursos para pagar sueldos de octubre ni garantías para noviembre.
  • Origen de la crisis: La intervención de Ueno Bank en Paraguay por deterioro de indicadores y presuntas irregularidades generó el impacto laboral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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