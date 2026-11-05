Soledad Pastorutti reveló la íntima charla que tuvo con Messi antes de cantar en su despedida: "Casi me muero"

El encuentro que no se había concretado en el estadio tuvo una nueva oportunidad gracias a una propuesta del propio jugador. "Leo me dijo: 'Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento, los invitamos'", contó Pastorutti sobre la invitación que recibió.

Aunque el clima obligó a cambiar la actividad prevista, la posibilidad de conversar siguió en pie. "Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica, pero tuvimos una linda charla", recordó sobre ese momento compartido con el rosarino.

En medio de la charla, Messi le anticipó que una canción suya formaría parte de una publicación significativa. "Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música", reveló la cantante, que prefirió esperar y no pedirle más precisiones.

La respuesta llegó después, cuando vio que el futbolista había utilizado "Brindis" para musicalizar el mensaje sobre su despedida del seleccionado. "Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero", confesó.

La elección de ese tema también la llevó a recordar otro episodio inolvidable de su trayectoria, esta vez junto a Diego Armando Maradona. "Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto", señaló, conmovida por la coincidencia.

Con ese antecedente, su actuación en el Monumental adquirió un valor todavía más profundo. Soledad evocó lo que significó ponerle voz a un homenaje que tuvo a Messi como destinatario y emocionó a los hinchas argentinos.

Al hacer un balance de lo vivido, puso el foco en el trato que recibió del capitán y en la oportunidad de conocerlo desde un lugar más cercano. "Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero", sostuvo.

Para cerrar, la artista explicó que su admiración por el campeón del mundo excede sus logros deportivos y cualquier recuerdo que pueda guardar de aquel encuentro. "A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso", afirmó.

Quién se quedó con el poncho que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

Soledad Pastorutti se llevó un recuerdo inesperado de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Además de emocionar al capitán con su interpretación de “Brindis”, la cantante protagonizó un divertido episodio con Agustín Giay, quien le hizo una propuesta en pleno césped del Monumental.

El encuentro terminó con una victoria argentina por 3-0 frente a Benín y dio paso a los homenajes para el rosarino. En ese marco, La Sole aportó su voz a una celebración cargada de sentimientos y luego se quedó cerca del plantel para escuchar las palabras del diez.

Mientras la atención del estadio estaba puesta en Messi, el jugador del Palmeiras se acercó a la artista con una idea: entregarle su camperón albiceleste a cambio del poncho celeste y blanco que ella lucía.

La propuesta tuvo una respuesta inmediata. Pastorutti accedió al trueque y las prendas cambiaron de dueño allí mismo, en una secuencia que provocó las risas de los futbolistas que estaban alrededor.

Con el intercambio concretado, Giay se vistió con el característico poncho de La Sole y ella se quedó con el abrigo de la Selección. La escena dejó una postal distendida entre los reconocimientos y la emoción por el capitán.

Así, la cantante sumó una anécdota especial a su paso por el Monumental: después de conmover con su música, terminó compartiendo con el defensor uno de los momentos más divertidos de la celebración.