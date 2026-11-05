Misas del papa León XIV: las lecturas de la Biblia y los tres mensajes que podría traer a la Argentina

En medio de las ironías de la historia, el Papa que había nacido en Buenos Aires quedó asociado a las mismas divisiones políticas que atravesaron al país y que condicionaron las expectativas sobre su regreso. Cualquiera sea el mensaje que transmita León XIV, sus palabras tendrán una resonancia especial en una sociedad que todavía busca superar sus divisiones.

Las lecturas de la biblia y las homilías del Papa. Mensajes muy esperados por los fieles en la Argentina. (foto: Archivo)

Uno de los momentos más importantes de cada celebración es precisamente la homilía. Se pronuncia después de las lecturas bíblicas y del Evangelio, y es allí donde el sacerdote, obispo o el propio Papa interpreta la Palabra de Dios y la relaciona con la realidad de los fieles. Por eso, las lecturas elegidas para cada jornada pueden ofrecer algunas pistas sobre el contenido espiritual del mensaje que León XIV podría transmitir durante su visita.

En la Argentina, el Pontífice celebrará tres misas, en Buenos Aires, Córdoba y Luján, los días 9, 10 y 11 de noviembre. Las lecturas previstas para esas fecha por la liturgia católica contienen tres enseñanzas diferentes, pero conectadas por una misma idea: la renovación de la fe, la humildad en el servicio y el agradecimiento a Dios.

Además, en Luján, existe un pasaje del Evangelio de San Juan que permitiría darle a la celebración un significado especial en torno a la Virgen María y su vínculo maternal con todos los cristianos.

La apretada e intensa agenda del papa León XIV en la Argentina. (Foto: Archivo)

Lunes 9 de noviembre: Jesús expulsa a los mercaderes del templo

EVANGELIO: SAN JUAN 2, 13-22

La primera misa será en Buenos Aires y coincidirá con una lectura de fuerte contenido simbólico: Jesús expulsa a los vendedores y cambistas del templo de Jerusalén. El episodio ocurre cuando se aproxima la Pascua judía. Jesús encuentra a los comerciantes dentro del recinto sagrado, prepara un látigo con cuerdas y los echa junto con sus animales y sus mercancías.

"No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio", les advierte. Cuando las autoridades le piden una explicación por su comportamiento, Jesús pronuncia una frase que anticipa su muerte y resurrección: "Destruyan este templo y en tres días lo levantaré", exclama.

El mensaje tiene varias interpretaciones para la Iglesia contemporánea. Por un lado, plantea la necesidad de preservar la pureza de la fe y evitar que los intereses económicos, las ambiciones personales o la búsqueda de poder desplacen la verdadera misión religiosa. Por otro, recuerda que el templo no es solamente una construcción: también representa el cuerpo de Cristo y la comunidad de creyentes.

León XIV podría aprovechar esta lectura para hablar de una Iglesia cercana a los pobres, alejada de los privilegios y comprometida con su misión espiritual. También podría relacionarla con la necesidad de recuperar los valores cristianos en una sociedad atravesada por las desigualdades y los conflictos.

En la Argentina, la imagen de Jesús expulsando a los mercaderes también podría abrir una reflexión sobre la relación entre las convicciones religiosas y los intereses de poder. Sin convertir la homilía en un pronunciamiento partidario, el Papa tendría la posibilidad de recordar que ninguna institución debe perder de vista su propósito original por defender privilegios o intereses particulares.

La elección tiene una particularidad: el 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa en Roma y considerada la madre de todas las iglesias.

Con monseñor Bergoglio, Robert Prevost. En Buenos Aires, concelebrando misa. (Foto: Archivo)

Martes 10 de noviembre: la humildad y el verdadero sentido del servicio

EVANGELIO: SAN LUCAS 17, 7-10

La segunda celebración será en Córdoba. El Evangelio previsto para ese día presenta una enseñanza de Jesús dirigida a sus discípulos sobre la humildad y el servicio.

En el pasaje, Jesús plantea una situación cotidiana: un servidor que trabaja en el campo y luego regresa a la casa para atender a su patrón. ¿Acaso el dueño tiene que agradecerle especialmente por haber cumplido con sus obligaciones? La respuesta de Jesús es que no. Después de hacer lo que le correspondía, el servidor debe reconocer que simplemente cumplió con su deber.

La frase final es contundente: "Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer".

No se trata de una invitación a considerar que las personas carecen de valor, sino de comprender que la fe no debe convertirse en un instrumento para reclamar recompensas, reconocimiento o privilegios. El servicio cristiano debe ser desinteresado y no una búsqueda de beneficios personales.

La enseñanza puede tener una lectura particularmente significativa en una celebración encabezada por el propio jefe de la Iglesia católica. El poder religioso, al igual que cualquier otra forma de autoridad, debe entenderse como una responsabilidad y no como un privilegio.

León XIV podría vincular este pasaje con la conducta de los dirigentes políticos, sociales y religiosos. La humildad, la vocación de servicio y la responsabilidad hacia los demás son valores que pueden trasladarse a todos los ámbitos de la vida pública.

En un país donde la confrontación política muchas veces desplaza la búsqueda de soluciones comunes, el Papa también podría plantear que la responsabilidad de gobernar implica trabajar por el conjunto de la sociedad, incluso por quienes piensan diferente. La vocación pública no debería estar al servicio de una facción, sino del bien común.

La fecha coincide con la memoria litúrgica de San León Magno, uno de los grandes pontífices de la historia de la Iglesia.

Miércoles 11 de noviembre: los diez leprosos y la importancia de agradecer

EVANGELIO: SAN LUCAS 17, 11-19

La tercera misa será en Luján, frente a la Basílica de Nuestra Señora, y el Evangelio previsto para esa jornada relata la curación de diez leprosos.

Los hombres se encuentran a distancia de Jesús y le piden compasión. Él les ordena que se presenten ante los sacerdotes y, mientras caminan, quedan curados. Sin embargo, solamente uno regresa para agradecerle. Se trata de un samaritano, un extranjero que pertenecía a un pueblo históricamente enfrentado con los judíos.

Jesús pregunta entonces dónde están los otros nueve y destaca que el único que volvió a glorificar a Dios no pertenecía al pueblo judío.

El relato tiene una enseñanza central: no alcanza con recibir un favor o un milagro; también es necesario reconocerlo y agradecerlo. La gratitud aparece como una expresión de fe y como una actitud que debe acompañar el comportamiento de los cristianos.

Pero hay otro elemento importante. El hombre que regresa es un samaritano, alguien considerado ajeno por buena parte de la sociedad de aquella época. Jesús reconoce su fe sin establecer diferencias por su origen.

León XIV podría utilizar esta lectura para hablar de la necesidad de construir una sociedad más solidaria, donde no existan excluidos ni personas consideradas inferiores por su condición económica, nacionalidad o procedencia. También podría recuperar el valor de la gratitud, la misericordia y la capacidad de reconocer al otro.

La enseñanza puede adquirir una dimensión especial en la Argentina: reconocer al otro, incluso cuando piensa diferente, es una condición indispensable para reconstruir los vínculos sociales. La gratitud y la solidaridad pueden convertirse en puntos de encuentro en una sociedad acostumbrada a las disputas y a la descalificación del adversario.

La coincidencia con la festividad de san Martín de Tours, patrono de la Ciudad de Buenos Aires y recordado por su generosidad y por compartir su manto con un hombre pobre, también ofrece un punto de contacto con el mensaje de solidaridad.

Vestimenta del papa Francisco. Regalo de León XIV a la Basílica de Luján . (foto: Archivo)

Luján y la posibilidad de un mensaje especial sobre la Virgen María

Sin embargo, la celebración en Luján tiene un componente que podría darle un significado todavía más profundo al cierre de la visita papal. Existe otro pasaje del Evangelio de San Juan, el 19, 25-27, que podría ser especialmente significativo para una misa en el principal santuario mariano de la Argentina.

Se trata de uno de los momentos más conmovedores de la crucifixión. Jesús está en la cruz y, junto a él, se encuentran su madre, María, María Magdalena y el apóstol Juán.

Al ver a su madre y al discípulo que estaba junto a ella, Jesús le dice a María: "Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después se dirige Juán y le dice: Aquí tienes a tu madre".

La interpretación tradicional de la Iglesia Católica reconoce en este episodio algo que trasciende el cuidado de María por parte de Juan. El discípulo amado representa también a los creyentes y, por extensión, a la comunidad cristiana. María se convierte así en madre espiritual de los discípulos de Cristo y en madre de la Iglesia. La Virgen de Luján en la patrona de la Argentina. Una manera de llamar a la unión de los argetinos, sin importar las diferencias.

En Luján, donde la devoción mariana forma parte de la identidad religiosa argentina, esta lectura tendría una fuerza especial. León XIV podría cerrar su paso por el país con un mensaje sobre la Virgen como madre, protectora y guía de los cristianos y de los argentinos en general.

También podría relacionar ese vínculo con la necesidad de recuperar la fraternidad, la unidad familiar y la protección de los más vulnerables. La figura de María permitiría transmitir un mensaje de cercanía, consuelo y esperanza para quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

En una Argentina dividida, la imagen de una madre que recibe a todos sus hijos podría adquirir, además, una dimensión simbólica. La fraternidad cristiana no exige pensar todos de la misma manera, sino reconocer la dignidad del otro y evitar que las diferencias se conviertan en enemistad permanente.

Desde el punto de vista litúrgico, las lecturas de cada jornada están establecidas por el calendario de la Iglesia y no pueden modificarse arbitrariamente. Sin embargo, existen celebraciones especiales y opciones previstas en el Misal y el Leccionario que permiten seleccionar textos diferentes cuando las normas y las razones pastorales lo justifican. En ese sentido, la posibilidad de incorporar el Evangelio de Juan sobre María dependerá de la celebración concreta y de las disposiciones litúrgicas aplicables. No es una elección automática por el hecho de que el celebrante sea el Papa.

En cualquier caso, sus palabras llegarán a una sociedad que no sólo espera un mensaje religioso, sino también una referencia moral capaz de trascender las disputas políticas. Después de décadas en las que la grieta condicionó la relación entre dirigentes y ciudadanos, León XIV tendrá la oportunidad de hablarle a una Argentina que necesita reencontrarse, sin que eso implique que el Papa tome partido por uno u otro sector.

Una manera de despedirse de los argentinos poniendo a la Virgen en el centro de la fe y de la identidad católica del país, pero también dejando planteado un desafío que va más allá de la Iglesia: recuperar la capacidad de reconocerse como parte de una misma comunidad.