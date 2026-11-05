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River le ganó a Aldosivi por 2-0 para cerrar el Torneo Clausura en el cuarto puesto

Con goles de Lucas Beltrán, de penal, y Ángel Correa, el equipo de Leonardo Ponzio consiguió la victoria en el estadio José María Minella. El Millonario llegó a 26 puntos y quedó a la espera de rival para los playoffs.

River le ganó a Aldosivi por 2-0 para cerrar el Torneo Clausura. (Foto: @riverplate)

River le ganó a Aldosivi por 2-0 para cerrar el Torneo Clausura. (Foto: @riverplate)

River derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, y se mantiene en el cuarto puesto de la Zona B, con 26 puntos. El Millonario quedó a la espera de conocer su posición definitiva de cara a los octavos de final.

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Los goles del equipo dirigido por Leonardo Ponzio llegaron durante los últimos 15 minutos del encuentro. Lucas Beltrán abrió el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo, mediante un penal, mientras que Ángel Correa convirtió el 2-0 a los 45 minutos.

Con este resultado, River necesita que Belgrano no gane por una diferencia de cinco goles o más para conservar el cuarto lugar y disputar como local su partido de octavos de final. Por su parte, Aldosivi terminó anteúltimo en la Zona B, con 11 unidades, y descendió a la Primera Nacional.

A los 13 minutos del segundo tiempo minutos llegó una de las acciones determinantes del encuentro. Santiago Moya aprovechó un rebote tras una salida fallida del arquero Santiago Beltrán y convirtió para Aldosivi. Sin embargo, el árbitro Bryan Ferreyra, tras la intervención del VAR a cargo de José Carreras, anuló el tanto por una posición adelantada previa.

Marcos Acuña marca la subida de Néstor Breitenbruch, mientras Thiago Almada mira por detrás de la jugada. (Foto: @clubaldosivi)

Marcos Acuña marca la subida de Néstor Breitenbruch, mientras Thiago Almada mira por detrás de la jugada. (Foto: @clubaldosivi)

Lucas Beltrán abrió el marcador de penal y Correa selló el triunfo

El primer gol del partido llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, después de que el árbitro sancionara un penal por una mano dentro del área de Aldosivi. Lucas Beltrán se encargó de la ejecución y convirtió con un remate bajo de derecha, cruzado, para establecer el 1-0 a favor de River.

Tras la apertura del marcador, el entrenador Leonardo Ponzio realizó modificaciones en el equipo. Ingresaron Francisco Ortega, Lucas Silva y Rafael Santos Borré, mientras que previamente Sebastián Driussi había reemplazado a Tomás Galván.

El segundo gol llegó a los 45 minutos del complemento, luego de una jugada colectiva por el sector izquierdo. Francisco Ortega avanzó hasta el fondo y envió un centro atrás para Ángel Correa, que definió de derecha, a la carrera, y estableció el 2-0 definitivo. De esta manera, River cerró su participación en la fase regular del Torneo Clausura con 26 puntos.

Contra quién juega River en los octavos de final

Con la victoria frente a Aldosivi, River se mantiene en el cuarto puesto de la Zona B, aunque todavía depende del resultado de Belgrano para confirmar esa ubicación.

Si conserva el cuarto lugar, el equipo de Leonardo Ponzio disputará los octavos de final como local ante el quinto clasificado de la Zona A. Los cuatro posibles rivales son Vélez, Defensa y Justicia, Lanús y Newell's, según cómo se complete la última fecha de la fase regular. La definición de las posiciones determinará el próximo adversario del Millonario en los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Castro; Agustín Palavecino, Nicolás Gaitán, Alan Sosa; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Cambios: Sebastián Driussi por Tomás Galván (21' ST); Bautista Dadín por Nicolás Gaitán (32' ST); Francisco Ortega por Marcos Acuña, Lucas Silva por Santiago Espíndola y Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán (36' ST); Federico Laurelli por Braian Cufré, Elías López por Santiago Moya y Felipe Anso por Lucas Castro (41' ST); Mauro Arambarri por Tobías Andrada (46' ST).

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