Visita del papa León XIV: qué autopistas se volvieron gratuitas y hasta cuándo

Por su parte, el Paseo del Bajo también quedó habilitado para autos, camionetas y utilitarios, que habitualmente no pueden utilizar esa traza.

Sin embargo, hay algunas condiciones que deben tener en cuenta los conductores:

Autopista Illia: pueden circular gratis motos, autos y camionetas.

Paseo del Bajo: está habilitado para autos, camionetas y utilitarios, sin costo de peaje.

Motos: no pueden ingresar al Paseo del Bajo, ya que su circulación continúa prohibida.

Camiones: no estan alcanzados por el beneficio y deben abonar las tarifas habituales.

Cuál será la velocidad máxima en el Paseo del Bajo

Los vehículos que utilicen el Paseo del Bajo durante el período de habilitación especial deben respetar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

La medida busca ofrecer una alternativa para quienes necesiten atravesar la Ciudad mientras se desarrollan los cortes y desvíos vinculados con el dispositivo de seguridad por la visita papal.

En tanto, los camiones continúan utilizando el esquema habitual de peajes, con tarifas que varían según la franja horaria y la cantidad de ejes del vehículo.