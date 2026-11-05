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León XIV en la Argentina

Visita del papa León XIV: qué autopistas se volvieron gratuitas y hasta cuándo

Por los cortes de tránsito previstos en la Avenida Del Libertador, el Gobierno porteño habilitó medidas especiales para facilitar la circulación durante el operativo de seguridad.

Visita del papa León XIV: qué autopistas se volvieron gratuitas y hasta cuándo

Visita del papa León XIV: qué autopistas se volvieron gratuitas y hasta cuándo

La visita del papa León XIV a la Argentina genera modificaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona de Palermo, donde se desarrollarán las celebraciones religiosas previstas para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

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El papa León XIV y sus tres misas solemnes y multitudinarias: Buenos Aires, Córdoba y Luján. (Foto: A24.com)

Ante los cortes y las restricciones que afectan a la Avenida Del Libertador, el Gobierno porteño anunció que dos importantes vías de circulación tendrán condiciones especiales para facilitar los desplazamientos: la autopista Illia y el Paseo del Bajo son gratuitos para determinados vehículos.

La medida comenzó el miércoles 4 de noviembre a las 22 y se extenderá hasta el viernes 6 a las 14, según informó Autopistas Urbanas (AUSA).

Qué vehículos pueden circular gratis por la autopista Illia y el Paseo del Bajo

La exención del peaje alcanza a los vehículos livianos. En el caso de la autopista Illia, pueden circular sin pagar motos, autos y camionetas.

Por su parte, el Paseo del Bajo también quedó habilitado para autos, camionetas y utilitarios, que habitualmente no pueden utilizar esa traza.

Sin embargo, hay algunas condiciones que deben tener en cuenta los conductores:

  • Autopista Illia: pueden circular gratis motos, autos y camionetas.

  • Paseo del Bajo: está habilitado para autos, camionetas y utilitarios, sin costo de peaje.

  • Motos: no pueden ingresar al Paseo del Bajo, ya que su circulación continúa prohibida.

  • Camiones: no estan alcanzados por el beneficio y deben abonar las tarifas habituales.

Cuál será la velocidad máxima en el Paseo del Bajo

Los vehículos que utilicen el Paseo del Bajo durante el período de habilitación especial deben respetar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

La medida busca ofrecer una alternativa para quienes necesiten atravesar la Ciudad mientras se desarrollan los cortes y desvíos vinculados con el dispositivo de seguridad por la visita papal.

En tanto, los camiones continúan utilizando el esquema habitual de peajes, con tarifas que varían según la franja horaria y la cantidad de ejes del vehículo.

En pocas palabras

  • Visita papal: El papa León XIV generará modificaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Medidas especiales: La autopista Illia y el Paseo del Bajo estarán liberados del peaje para vehículos livianos.
  • Restricciones: La medida rige del 4 al 6 de noviembre; las motos no podrán usar el Paseo del Bajo y los camiones pagarán peaje.
Resumen generado por Thinkindot AI
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