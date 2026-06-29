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PROFUNDO DOLOR

La desgarradora confesión de Andy Kusnetzoff por la muerte de Ernestina Pais

El conductor de Urbana Play, Andy Kusnetzoff, expresó su enorme pesar por el fallecimiento de Ernestina Pais.

29 jun 2026, 18:57
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La desgarradora confesión de Andy Kustnezoff por la muerte de Ernestina Pais

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La desgarradora confesión de Andy Kustnezoff por la muerte de Ernestina Pais

Andy Kusnetzoff eligió Instagram para despedir a Ernestina Pais sin filtros ni protocolos. El conductor recordó a su amiga con un texto que arranca desde el dolor más crudo: "Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así".

En el texto, Andy evocó los orígenes del vínculo que los unía: "Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos". Y desde ahí trazó el hilo de una amistad que sobrevivió al tiempo y a la distancia, la del mundo compartido del mismo colegio, la misma generación, "el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC".

Kusnetzoff describió a Ernestina como alguien con quien "nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas", y esa certeza es la que hace más difícil asimilar su ausencia.

En uno de los pasajes más duros del texto, el conductor escribió: "Hay días en los que uno siente que el tiempo empieza a apurarse. Que de golpe ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos, nuestra generación, la gente con la que crecimos".

Y cerró con una confesión de impotencia que resume todo: "Me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir".

¿Qué pasó con el teléfono de Ernestina Pais tras el accidente que le costó la vida?

Tras el violento impacto del Tren de la Costa contra el Honda City que conducía Ernestina Pais en San Isidro, uno de los detalles que más conmovió fue la imagen del teléfono celular de la conductora tirado al costado de las vías. Ángel de Brito lo reveló en LAM (América TV): "Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre".

Mientras varias personas intentaban asistir a la conductora, el director teatral todavía ignoraba la magnitud de la tragedia y buscaba comunicarse con ella, que esa noche debía subir al escenario del Teatro Niní Marshall junto a sus compañeros de El divorcio del año. Horas después, al conocerse el fallecimiento, Muscari se despidió de Ernestina en redes con una foto tomada en escena: "Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando", escribió.

     

 

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