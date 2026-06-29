La desgarradora confesión de Andy Kusnetzoff por la muerte de Ernestina Pais

Y cerró con una confesión de impotencia que resume todo: "Me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir".

¿Qué pasó con el teléfono de Ernestina Pais tras el accidente que le costó la vida?

Tras el violento impacto del Tren de la Costa contra el Honda City que conducía Ernestina Pais en San Isidro, uno de los detalles que más conmovió fue la imagen del teléfono celular de la conductora tirado al costado de las vías. Ángel de Brito lo reveló en LAM (América TV): "Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre".

Mientras varias personas intentaban asistir a la conductora, el director teatral todavía ignoraba la magnitud de la tragedia y buscaba comunicarse con ella, que esa noche debía subir al escenario del Teatro Niní Marshall junto a sus compañeros de El divorcio del año. Horas después, al conocerse el fallecimiento, Muscari se despidió de Ernestina en redes con una foto tomada en escena: "Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando", escribió.