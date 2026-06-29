Se supo por qué Santiago del Moro está furioso con Andrea del Boca: el motivo que generó tensión en Gran Hermano

Santiago Riva Roy aportó su mirada y fue contundente: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.

El cruce entre versiones, rumores y desmentidas deja a Del Moro en una posición incómoda, mientras la actriz sigue generando polémica dentro del reality.

¿Es inminente la expulsión de Andrea del Boca en Gran Hermano?

Andrea del Boca atraviesa horas decisivas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según advirtió Guido Záffora en DDM (América TV), la actriz podría enfrentar una sanción ejemplar e incluso quedar fuera del reality si no modifica su comportamiento.

"Andrea está soltando mucha información del exterior en Gran Hermano", explicó el periodista, y agregó: "La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información".

No es la primera vez que la producción interviene con firmeza. Días atrás, el Big ya le había marcado los límites con un mensaje contundente en cadena nacional dentro de la casa.

"Quiero que sepas que no voy a dejar pasar esta desobediencia y necesito que escuches con atención. Mi decisión es la siguiente: ya estás formando parte de la placa de nominados y te prohíbo nominar esta noche. Espero que esta situación no se repita. No me obliguen a tomar medidas más severas", le advirtió el Big. Sin embargo, de acuerdo con Záffora, Andrea hizo caso omiso y siguió con la misma actitud, lo que compromete seriamente su permanencia en el juego.