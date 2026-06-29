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Se supo por qué Santiago del Moro está furioso con Andrea del Boca: el motivo que generó tensión en Gran Hermano

En DDM revelaron la tensión entre Santiago del Moro y Andrea del Boca en Gran Hermano tras sanciones, rumores de acuerdos y un fuerte cruce en producción.

29 jun 2026, 19:05
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andrea del boca y santiago del moro
andrea del boca y santiago del moro

En DDM (América TV) se destapó un nuevo capítulo de tensión que involucra a Santiago del Moro y Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La paciencia del conductor parece haberse agotado y los motivos de su enojo quedaron al descubierto.

Guido Záffora recordó lo ocurrido días atrás: “La semana pasada no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”. Esa sanción fue apenas el inicio de un conflicto que se agranda con el correr de las horas.

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El problema se intensificó cuando comenzaron a circular versiones sobre un supuesto acuerdo: que Andrea volvía a la casa con la promesa de protagonizar una serie vertical para Telefe. La propia actriz lo confirmó frente a sus compañeros, lo que generó un cortocircuito inmediato. “Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, explicó Záffora.

La frase que retumba en los pasillos de la producción es lapidaria: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”. Y ahí es donde la bronca del conductor se vuelve más evidente.

Santiago Riva Roy aportó su mirada y fue contundente: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.

El cruce entre versiones, rumores y desmentidas deja a Del Moro en una posición incómoda, mientras la actriz sigue generando polémica dentro del reality.

¿Es inminente la expulsión de Andrea del Boca en Gran Hermano?

Andrea del Boca atraviesa horas decisivas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según advirtió Guido Záffora en DDM (América TV), la actriz podría enfrentar una sanción ejemplar e incluso quedar fuera del reality si no modifica su comportamiento.

"Andrea está soltando mucha información del exterior en Gran Hermano", explicó el periodista, y agregó: "La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información".

No es la primera vez que la producción interviene con firmeza. Días atrás, el Big ya le había marcado los límites con un mensaje contundente en cadena nacional dentro de la casa.

"Quiero que sepas que no voy a dejar pasar esta desobediencia y necesito que escuches con atención. Mi decisión es la siguiente: ya estás formando parte de la placa de nominados y te prohíbo nominar esta noche. Espero que esta situación no se repita. No me obliguen a tomar medidas más severas", le advirtió el Big. Sin embargo, de acuerdo con Záffora, Andrea hizo caso omiso y siguió con la misma actitud, lo que compromete seriamente su permanencia en el juego.

     

 

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