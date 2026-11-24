“Entonces cuando yo vine el viernes, encima cuando entré al programa sentí que había como un clima y Fabián me había dicho algo por lo bajo. Entonces fue muy difícil ya hacer el programa dos horas sabiendo lo que tenía que decir al final, que era comunicar el final de este ciclo. Y cuando lo estaba diciendo al aire, ahí me dicen: 'Los chicos no saben'. Y ahí me di cuenta de que ellos no sabían. En ese momento la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa, es algo que no me esperaba. No es la primera vez que me levantan un programa, no es la primera vez que me echan, pero siempre que sucede uno no sabe cómo manejarlo, uno no sabe cómo comportarse. Y sobre todo cuando uno trabaja en una empresa donde supuestamente estaba todo bien. Yo me he juntado durante mucho tiempo, constantemente con la gerencia, decirles: 'A ver, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar'. Me dicen: 'No te preocupes, no te preocupes por el número, no te preocupes'. Entonces, del no te preocupes al que te digan se termina el ciclo, para mí fue como un baldazo a agua fría, no me lo esperaba”, expresó.

Cómo vivió Flor de la V la noticia del final del ciclo

Al continuar con su descargo, Flor hizo referencia al impacto que le provocó la decisión y a la sensación que le quedó después de conocer el futuro del programa, especialmente en el contexto de los cambios empresariales que atraviesa la productora.

“Les juro, fue como una cosa inesperada, sobre todo cuando compran una productora como Mandarina con productos nuevos y ¿qué siente uno? Bueno, ahora son descartables, ahora ya no nos sirven, tenemos esto, fuera. Lo tomé así, la verdad que no estaba preparada, por eso le pedí disculpas a mis compañeros antes del aire y ahora nuevamente”, manifestó.

Por otra parte, la conductora quiso dejar en claro que nunca tuvo la intención de perjudicar a sus compañeros y reconoció que los nervios del momento le impidieron manejar la situación de la mejor manera. “No hubo ninguna mala intención, ni quise decir lo que dije, estaba nerviosa, no supe cómo comunicarlo, soy una persona y me puedo equivocar. Lo que sí no creo merecer todas las cosas que se están diciendo. Ninguna”, sostuvo.

Y cerró: “No me lo merezco. Soy una persona que lo único que hace es trabajar, me considero una buena compañera. Creo que cualquiera de ellos o las personas que han trabajado conmigo lo pueden decir. Simplemente eso. La verdad que hoy por hoy nuestro programa termina en enero. Yo tengo un contrato mal que no garantiza absolutamente nada tampoco, porque en otras ocasiones también lo tuve y me dieron una patada en el culo”.