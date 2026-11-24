En ese segundo punto, Stornelli planteó la posibilidad de que se haya configurado una malversación de caudales públicos, delito previsto en el artículo 260 del Código Penal. Por ese motivo, reclamó que se reconstruya el origen de los recursos empleados y se determine si existieron gastos vinculados con la producción, el traslado o la colocación de la obra.

El fiscal también consideró que la eventual apología del delito podría haberse producido antes de la realización del acto. En particular, señaló la publicación de la resolución en el sitio oficial de la facultad, el 9 de noviembre, como un elemento que debería ser analizado por la Justicia.

Cómo se aprobó el homenaje en la Facultad de Sociales

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales declaró de interés institucional el homenaje durante una sesión realizada el 27 de octubre. La decisión quedó formalizada mediante una resolución del 3 de noviembre, que lleva las firmas de la decana Ana Arias y del secretario de Gestión Institucional, Diego Andrés Brancoli.

La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y por la cátedra del docente Pablo Bonavena, perteneciente a la carrera de Sociología.

El encuentro está programado para el 10 de diciembre a las 18 en el patio interno "Indio Solari", ubicado en la sede de Santiago del Estero 1029, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad contempla intervenciones políticas y culturales, además de la colocación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Según los fundamentos de la resolución, el reconocimiento institucional destaca la trayectoria política de Santucho, su participación en la fundación del PRT y su condición de comandante del ERP.

Mario Roberto Santucho fue jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). (Foto: archivo)

Los antecedentes de violencia mencionados en el escrito

Como parte de los argumentos de la denuncia, Stornelli recordó distintos hechos violentos atribuidos al Ejército Revolucionario del Pueblo. Entre ellos, mencionó el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro, ocurrido en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, en 1974; y el asalto al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, en 1975.

Además, el fiscal cuestionó la fecha elegida para realizar el homenaje, ya que coincide con el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.

La documentación que pidió preservar y las personas que busca identificar

Entre las medidas de prueba solicitadas, Stornelli reclamó que se conserve toda la documentación relacionada con la decisión institucional y la organización del acto. El pedido incluye la resolución, las publicaciones difundidas por los canales oficiales de la UBA, las actas de las reuniones, las notas, las constancias de votación y los antecedentes presupuestarios.

También solicitó que se incorporen órdenes de pago y facturas para determinar si hubo erogaciones vinculadas con el homenaje.

Si bien la resolución de la facultad señala que la escultura fue donada por el Colectivo Cultural Contramuro, el fiscal pidió verificar su procedencia y establecer si existieron gastos para su fabricación, traslado o instalación.

Por otra parte, requirió que se informe la composición completa del Consejo Directivo y que se identifique a todas las personas que intervinieron en la elaboración, el tratamiento y la aprobación de la iniciativa. Para ello, pidió que se incorporen copias de los legajos correspondientes.

El pedido urgente para suspender el acto

Como medida preventiva, el fiscal solicitó que se suspendan provisoriamente tanto el homenaje como la instalación de la escultura. El objetivo, según planteó en el escrito, es evitar "la eventual reiteración o profundización de la conducta denunciada".

El pedido deberá ser evaluado por el juez Daniel Rafecas, quien tendrá que resolver si corresponde dictar la medida cautelar solicitada mientras avanza la investigación.

El rechazo dentro de la UBA y el reclamo del Gobierno

La iniciativa también provocó cuestionamientos dentro de la propia universidad. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó su rechazo al homenaje y anticipó que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano solicitó a las autoridades universitarias que adoptaran medidas para impedir la realización del acto, en medio de la controversia por el reconocimiento institucional a Santucho.