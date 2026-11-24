Qué dijo Flor de la V

Este martes, Flor de la V abrió Los Profesionales con Flor (El Nueve) con un pedido de disculpas a sus compañeros. La conductora retomó lo ocurrido el viernes, cuando anunció en vivo el final del ciclo y se dio cuenta de que el panel todavía desconocía la decisión.

“Bienvenidos a Los Profesionales con Flor. Hoy empezamos de una manera diferente, necesitaba empezar de una manera diferente porque quería aclarar algunas cosas después de lo que sucedió el viernes que comuniqué el levantamiento del programa”, dijo Flor al inicio de la emisión.

Luego, contó que ya había conversado con sus compañeros antes de salir al aire y explicó cómo se produjo el malentendido con la producción. “Sentí la necesidad de hacerlo porque siento que se malinterpretó todo lo que sucedió. En primer lugar, quiero empezar pidiéndole disculpas a mis compañeros. Yo ya hablé con ellos antes de salir al aire porque, como lo he contado ayer con Ángel de Brito, yo había hablado con mi productora y voy a ser completamente sincera y honesta con todo lo que sucedió. Acá no hay ninguna mala intención. Había hablado con mi productora Paola Holleman, una persona que adoro, y ella me dijo: 'Yo le comunico al equipo'. Yo di por entendido que el equipo eran todos”, explicó.

La conductora también recordó qué le dijeron mientras hacía el anuncio y contó por qué la decisión del canal la tomó por sorpresa.

“Entonces cuando yo vine el viernes, encima cuando entré al programa sentí que había como un clima y Fabián me había dicho algo por lo bajo. Entonces fue muy difícil ya hacer el programa dos horas sabiendo lo que tenía que decir al final, que era comunicar el final de este ciclo. Y cuando lo estaba diciendo al aire, ahí me dicen: 'Los chicos no saben'. Y ahí me di cuenta de que ellos no sabían. En ese momento la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa, es algo que no me esperaba. No es la primera vez que me levantan un programa, no es la primera vez que me echan, pero siempre que sucede uno no sabe cómo manejarlo, uno no sabe cómo comportarse. Y sobre todo cuando uno trabaja en una empresa donde supuestamente estaba todo bien. Yo me he juntado durante mucho tiempo, constantemente con la gerencia, decirles: 'A ver, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar'. Me dicen: 'No te preocupes, no te preocupes por el número, no te preocupes'. Entonces, del no te preocupes al que te digan se termina el ciclo, para mí fue como un baldazo a agua fría, no me lo esperaba”, expresó.