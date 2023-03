La historia de Valentina Marletta, la primera ingeniera aeroespacial de la Argentina: "Quiero trabajar en la Fórmula 1"

Embed

Sin embargo, la chica de 23 años oriunda de City Bell entró a la facultad sin pensar en su futuro. Se concentró del mismo modo que lo hizo en los últimos seis años y no defraudó: aprobó con 9 Control y Guiado, la última materia de su largo camino formativo.

La historia de Valentina Marletta fue difundida en las redes sociales de la UNLP, que celebró con orgullo la promoción de la primera ingeniera Aeroespacial egresada de una universidad de la Argentina.

valetina marletta.png

“Lo mas importante es que tuve la oportunidad de estudiar lo que quería acá en mi país, que esta carrera esté acá es lo más importante”, explicó Marletta.

La joven explicó que el universo de conocimientos que se abordan en la carrera cambió, por eso ahora se llama ingeniería aeroespacial.

"Habilita a un montón de especialidades, sobre todo para lo que es aeroespacial, ya que es lo que más se aborda en la facultad: la parte de satélites y lanzadores, tiene un montón de otras ramas, entre ellas; aeropuertos", sostuvo.

Su futuro y el sueño de llegar a la Fórmula 1

Si bien ahora que ya se egresó, el vínculo de Valentina Marletta con la UNLP continuará porque es ayudante de cátedra y está becada hasta septiembre de este año en un grupo de investigación que se dedica a hacer simulación de fluidos para validar valores que permitan calcular resistencia en perfiles.

"Es algo que siempre me gustó porque puede ser aplicado para mejorar diseños de aviones, aerogeneradores o autos", dijo.

VALENTINA-MARLETTA-2-1024x671.jpg

Más allá de eso, su gran objetivo está en la máxima competencia del automovilismo mundial.

"Mi sueño es diseñar autos de la Fórmula 1, por eso además de especializarme en fluidodinámica me contacté con otro egresado que había podido trabajar en uno de los equipos para que me oriente, y me recomendó que mi próximo paso debería ser una maestría en el exterior; incluso llegué a tener una entrevista con una escudería como Mercedes Benz", reveló.

Su deseo de que haya cada vez más ingenieras aeroespaciales

Por último, la joven ingeniera de La Plata contó que espera que cada vez más mujeres se animen a estudiar la carrera que ella eligió.

"Yo ingresé en 2017 y se nota que en estos últimos 5 años cambió mucho y en la actualidad hay muchísimas más estudiantes. Pero hoy, más allá que ha crecido el número de aspirantes, seguimos siendo minorías. Hay que animarse e ir para adelante. El ambiente de la facultad es hermoso, y no se ve para nada una discrepancia”, concluyó.