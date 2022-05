"La Merkel de Ballester": la abuela eslovena que le regaló budines al censista y se sacó una selfie con A24

Embed

"Hay que estar muy atento a todo, no solamente ahora con el censo, siempre hay que estar atento. Al censista solo le mostré la hora con el código. Son años que no hacemos esto. Es una época de más riesgos, sobre todo para la gente mayor", dijo.

Leo Godoy, cronista de A24, le preguntó qué iba a haber de postre en la mesa. Enseguida, Irma interrumpió: "¿Sale esto? Contame". "Estamos en vivo", le respondió Godoy. La mujer miró el celular que tenía en su mano y lanzó la frase: "Uhhhh, lo tengo lleno de mensajes".

Censo Villa Ballester2.jpg La alegría de la abuela eslovena que le regaló budines al censista.

Después Irma se tomó una selfie en vivo y dijo: "Gracias por estar y acompañarnos". En un momento, le consultaron sobre el parecido que ella tiene con Angela Merkel, la ex canciller alemana.

"Te juro que hace años que me dicen ahí viene la Merkel", dijo con humor. Y confesó que cuando la política alemana visitó Argentina, ello pensó en postularse de doble. "Espero que en Alemania me reciban con todos los honores, no cuesta nada una ilusión". Y agregó: "Yo soy Irma Angela".

La palabra del censista sobre la jornada del Censo 2022

También se hizo presente Rodrigo, uno de los censistas de la zona: "Irma nos trató muy bien, nos ofreció un budín, no me lo llevo porque no me entra en la mochila. Pero después lo pasó a buscar", dijo.

Al ser consultado sobre cómo es su actividad durante el día, Rodrigo señaló: "Tenemos la planilla y después el formulario con la entrevista que le realizamos a cada persona. Es muy rápido. Soy voluntario y soy docente. Vi la oportunidad y me capacité para hacerlo. Estoy orgulloso de poder colaborar con estas estadísticas que son muy importantes para el país".