La metáfora bíblica de Viviana Canosa: "Alberto Fernández está más solo que Adán en el día de la madre"

"Mirá el caso de Kulfas, lo echaron por denunciar corrupción en off. Ayer el ex ministro de la producción fue a despedirse del Presidente y después conversó con los periodistas. Fijate en la cara de Cerruti, está en pánico".

"Los hombres de Cristina tienen el culo sucio. Sabés lo que pasa, para los k la corrupción es el pan nuestro de cada día. Este Gobierno es un relato que está atado con hilos. Para Cristina Kulfas es Judas.

"Alberto Fernández diciendo que no le gustan los off es de no creer, que caradura. Cuando era jefe de Gabinete tomaba café con todos los periodistas y era el rey del off. Lo que pasa es que Cristina pidió la cabeza de Kulfas y como no le entregaste a guzmán tuviste que entregarlo".

"No te quedó otra, lo mismo que hiciste con Losardo, por cuidarte el culo entregas a cualquiera. Tenés menos ética que Borocotó. Lo que tendría que haber hecho el Presidente es pedirle a Kulfas que vaya a la Justicia y lo denuncie".

"La reina de Tolosa sabe que la venganza es un plato que se come frío y se los va a morfando de a uno. De a poco, ya le borró medio gabinete. El Presidente está más solo que Adán en el día de la madre".

"No conozco en la historia argentina alguien más mentiroso que Pinocho Fernández. Miente tanto que termina creyéndose sus mentiras. Lo que pasa es que para el Gobierno la mentira es la verdad, esto no termina bien".

"Le rompieron la mandíbula de una trompada por 'Tincho', por cheto, por ser lindo, por tener plata. Hay mucho odio de clases entre los pibes, hay mucho rencor, mucha envidia. Esto que paso con Tiziano es una locura, pasa a centímetros de un patrullero. ¿Dónde estaba la cana? ¿Por qué no hizo nada? Como puede ser que todavía no estén detenidos".

