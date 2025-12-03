La Joaqui rompió el silencio y reveló qué siente tras su polémica ausencia en los Personajes del Año

"Hasta Spreen está convocado a la tapa de los 100 personajes y La Joaqui no… Yo también estaría indignada", se indicó.

A lo que La Joaqui lejos de quedarse callada comentó al respecto de lo ocurrido lejos de mostrarse ofendida, fijó su postura sobre este tema y aclaró que no cuenta con representante.

"No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo, de hecho no tengo manager y además soy muy fan de Spreen", indicó la novia de Luck Ra sin vueltas.

la joaqui enfrento la polemica por su ausencia en la fiesta de gente

La verdad detrás del rumor de que Wanda Nara bajó a La Joaqui de los Personajes del Año de Gente

Yanina Latorre dio detalles en SQP (América TV) sobre el verdadero motivo por el que La Joaqui no fue invitada al evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente.

"A partir de la pelea que han tenido, que ayer Maxi López por suerte dijo que es verdad, que ella gritó, que Wanda se enojó, dijeron que Wanda la habría bajado de la tapa de Gente", comenzó la conductora.

Y remarcó: "Yo hablé con el señor que invita, que es Juan Abraham, periodista, el editor de Gente. Él me dijo que lo cierto es que este año eligió no invitarla, que ya la invitó dos años seguidos, que no quiere repetir figuras".

"El mánager de la La Joaqui está incendiado. Porque ellos esperaron hasta último momento que la inviten. Igual, yo te aconsejo, mánager, no le escribas a Juan Abraham para preguntarle. Es horrible decir, ¿por qué no la invitaste? Escuchá la ninguneada que se comió La Joaqui de la revista Gente", continuó explicando Yanina Latorre sobre la situación.

Y Martín Cirio, invitado ese día al programa, lanzó su propia interpretación: "Obvio que hay algo raro. O sea, que haya otras figuras y no esté La Joaqui".