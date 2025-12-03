La Joaqui rompió el silencio y reveló qué siente tras su polémica ausencia en los Personajes del Año
La cantante La Joaqui se refirió al revuelo que se generó en todo al evento de los Personajes del Año de Revista Gente y la supuesta injerencia de Wanda Nara en su no convocatoria.
La Joaqui se vio envuelta en una gran polémica en la previa al evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente por su llamativa ausencia al evento.
En medio esto surgió el rumor de que Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), habría incidido en que la artista no forme parte del evento, tras la tensión que mantendrían en las grabaciones del reality gastronómico y chicanas al aire.
En ese sentido, La Joaqui rompió el silencio tras no ser invitada al evento donde concurrieron gran cantidad de famosos y explicó cómo se siente ante las versiones que circularon.
Fue desde la red social X donde respondió a un mensaje que se envió desde la cuenta oficial del programa SQP que conduce Yanina Latorre por América Tv.
"Hasta Spreen está convocado a la tapa de los 100 personajes y La Joaqui no… Yo también estaría indignada", se indicó.
A lo que La Joaqui lejos de quedarse callada comentó al respecto de lo ocurrido lejos de mostrarse ofendida, fijó su postura sobre este tema y aclaró que no cuenta con representante.
"No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo, de hecho no tengo manager y además soy muy fan de Spreen", indicó la novia de Luck Ra sin vueltas.
La verdad detrás del rumor de que Wanda Nara bajó a La Joaqui de los Personajes del Año de Gente
Yanina Latorre dio detalles en SQP (América TV) sobre el verdadero motivo por el que La Joaqui no fue invitada al evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente.
"A partir de la pelea que han tenido, que ayer Maxi López por suerte dijo que es verdad, que ella gritó, que Wanda se enojó, dijeron que Wanda la habría bajado de la tapa de Gente", comenzó la conductora.
Y remarcó: "Yo hablé con el señor que invita, que es Juan Abraham, periodista, el editor de Gente. Él me dijo que lo cierto es que este año eligió no invitarla, que ya la invitó dos años seguidos, que no quiere repetir figuras".
"El mánager de la La Joaqui está incendiado. Porque ellos esperaron hasta último momento que la inviten. Igual, yo te aconsejo, mánager, no le escribas a Juan Abraham para preguntarle. Es horrible decir, ¿por qué no la invitaste? Escuchá la ninguneada que se comió La Joaqui de la revista Gente", continuó explicando Yanina Latorre sobre la situación.
Y Martín Cirio, invitado ese día al programa, lanzó su propia interpretación: "Obvio que hay algo raro. O sea, que haya otras figuras y no esté La Joaqui".