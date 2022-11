La queja de Baby Etchecopar: "Nadie me dio bola..."

“Nadie me dio bola. todos me decían que estaba delirando, lo conté en la radio y nadie me dio bola. Si lo dice un periodista de investigación, pero como lo dice Baby nadie le da bola”. “Nadie me dio bola. todos me decían que estaba delirando, lo conté en la radio y nadie me dio bola. Si lo dice un periodista de investigación, pero como lo dice Baby nadie le da bola”.

"No sé si han afanado, yo cuento lo que hay. Si te pones a sumar lo que tenía Fariña, lo que hay en el Caribe, los viajes de Cristina. De a poco, nos va a llevar cien años, vas sumando todo lo que se afanaron".

"La cantidad de guita que se ha ido en termosellado desde La Rosadita. Un pibe tenía una lancha en Puerto Madero, sacaban la guita en Lancha y en el medio se cruzaban un barco e intercambiaban los bolsos. Así se llevaban la guita a Uruguay y la repartían".

"Afanaron todos los de derecha, los de izquierda, los del centro, los cocineros del poder, todos afanaron. Lo que yo hago es ser un juglar que se los cuento a ustedes para que no los tomen de boludo".

"Todo esto pasa en Argentina, a usted lo toman de boludo, pero pasa, se aburren de robar la plata. No puede ser que Dylan gaste más que seis jubilados".

