La reflexión de Fernando Cáceres sobre la portación de armas tras el brutal asalto que casi lo mata

"Los que salen a robar ya saben lo que van a pasar. Un celular y a casa o la vida de ellos", sostuvo Cáceres. Al mismo tiempo, agregó: "El que va al polígono va por gusto, no para matar".

Sobre lo que le paso a él, analizó: "Mi situación contra los que me dispararon no es de maldad. Ellos ya tienen una condena que es robar, y eso no está bueno".

Actualmente, el exdefensor es el coordinador de fútbol infantil de las categorías 2006, 2007 y 2008 de Argentinos Juniors.

"Es un placer estar con los chicos. Yo trato de darles los elementos justos para lo que necesitan", dijo.

Cómo fue el ataque contra Fernando Cáceres

El caso de Fernando Cáceres ocurrió en noviembre de 2009 y tiene similitudes con el asalto al médico de Morón. Sucedió cuando un grupo de delincuentes lo interceptó a bordo de su auto en Ciudadela y le gatilló en la cara.

Su estado por entonces era crítico. La bala había ingresado por el ojo derecho y le generó una fractura de cráneo, según consignó la prensa por entonces.

Gracias a Cruz y los otros médicos, Cáceres -que jugó en River, el Real Zaragoza, Boca e Independiente- salió del coma y empezó a responder.

Poco después del hecho, le dieron el alta para que comenzara su rehabilitación motriz. "No puedo entender todo lo que hicieron para salvarme de lo mal que estaba", dijo Cáceres sobre Cruz.