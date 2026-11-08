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La reflexión de León XIV sobre las madres y abuelas que mantienen viva la fe en sus familias

Durante su última misa en Uruguay, el Pontífice agradeció a madres, abuelas, madrinas y catequistas por acercar a sus familias a la religión. También se refirió al dolor de quienes ven que sus hijos y nietos dejaron de practicarla y les pidió: “No den por perdido aquello que sembraron”.

El pedido de León XIV a las mujeres que sufren porque sus hijos y nietos se alejaron de la Iglesia (Foto: Reuters)

El pedido de León XIV a las mujeres que sufren porque sus hijos y nietos se alejaron de la Iglesia (Foto: Reuters)

Durante su última misa en Uruguay, celebrada este domingo en la Catedral Basílica de Florida y antes de llegar a la Argentina, el papa León XIV agradeció especialmente a madres, abuelas, madrinas y catequistas por mantener vivo el vínculo con Dios dentro de las familias.

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Frente a la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, el Pontífice puso en valor el trabajo cotidiano de quienes transmiten sus creencias a las nuevas generaciones. “Cuando uno se pregunta de dónde vino la fe que lleva adentro, muchas veces aparece el nombre de una mujer concreta, una madre, una abuela, una madrina o una catequista”, expresó durante su homilía.

En ese sentido, señaló que muchas veces las enseñanzas más profundas no quedan asociadas a palabras puntuales, sino al ejemplo de quienes las transmitieron. “Tal vez no recordamos todas las palabras que nos dijeron, pero sí cómo rezaban, cómo hablaban del Señor y con qué convicción vivían lo que nos enseñaban”, sostuvo.

León XIV también agradeció a esas mujeres por haber sostenido la vida religiosa en sus hogares. “A todas esas mujeres quisiera hoy darles las gracias. Gracias por haber creído, gracias por haber mantenido abierto en tantas familias un camino hacia Dios”, manifestó.

El pedido de León XIV a las mujeres que sufren por el alejamiento de sus hijos y nietos

Uno de los ejes centrales de la homilía fue el dolor de quienes acompañaron la formación religiosa de sus hijos y nietos, pero con el paso del tiempo vieron cómo dejaron de rezar o asistir a misa.

El Papa reconoció que muchas mujeres cargan con esa preocupación y llegan incluso a preguntarse si hicieron algo mal o si sus esfuerzos por transmitir la fe fueron en vano.

Ante esa situación, las alentó a no abandonar la esperanza y retomó una enseñanza de Jesús sobre el crecimiento de la semilla. “No den por perdido aquello que sembraron”, les pidió.

El Pontífice recordó que “la semilla puede crecer sin que el sembrador sepa cómo”, una imagen con la que buscó transmitir que las enseñanzas y los valores compartidos pueden dar frutos incluso cuando no se perciben de inmediato.

De esta manera, León XIV puso el acento en la importancia del testimonio cotidiano y en la posibilidad de que aquello que se transmite en el ámbito familiar permanezca en las nuevas generaciones, aunque sus resultados no sean visibles.

La devoción a la Virgen de los Treinta y Tres y el mensaje del Papa en Florida

La misa se celebró en la Catedral Basílica de Florida, frente a la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Al comenzar su homilía, León XIV expresó su alegría por visitar el santuario y destacó la devoción que el pueblo uruguayo mantiene hacia María.

“Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con el que este pueblo ha admirado durante generaciones a la Madre de Dios”, expresó. También saludó a los fieles que llegaron desde distintos puntos del país y los encomendó a su protección.

Durante la celebración, el Papa vinculó la historia nacional con las tradiciones religiosas y recordó la presencia de la Virgen en los acontecimientos de 1825, durante la lucha por la independencia. En ese marco, sostuvo que la historia de los pueblos no puede comprenderse plenamente si se deja de lado su relación con Dios.

Además, reflexionó sobre la necesidad de conservar las tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones, en un contexto de cambios en las prácticas religiosas.

León XIV ya había alertado sobre la secularización y la pérdida de la transmisión de la fe

El mensaje que el Pontífice dirigió este domingo a las mujeres tuvo como antecedente sus declaraciones del sábado durante una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo. Según las autoridades locales, el encuentro reunió a más de 70.000 personas dentro del estadio y otras 30.000 en sus alrededores.

En aquella oportunidad, León XIV se refirió al avance de la secularización y a la indiferencia religiosa. Advirtió que en distintos lugares la fe dejó de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y que cada vez más personas atraviesan buena parte de su vida sin una relación habitual con la Iglesia.

Sin embargo, también destacó a quienes mantienen sus convicciones y las comparten con otros: padres que rezan con sus hijos, docentes que dan testimonio de su fe, jóvenes que descubrieron a Cristo y comunidades que continúan reuniéndose.

“Quizá mucho de ese fruto permanece allí donde nosotros mismos ni siquiera alcanzamos a verlo”, había señalado el sábado. Este domingo, retomó esa idea para llevar un mensaje de aliento a las mujeres que sienten que sus esfuerzos por transmitir la fe no tuvieron resultados.

La celebración en Florida fue la última actividad religiosa de León XIV en Uruguay antes de partir rumbo a la Argentina, donde continuará su visita apostólica.

En pocas palabras

  • Agradecimiento a mujeres: El Papa agradeció a madres, abuelas y catequistas por transmitir la fe.
  • Pedido de esperanza: Alentó a no perder la fe por el alejamiento de hijos y nietos.
  • Mensaje de fe: Destacó la importancia del testimonio y la transmisión de valores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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