El embajador de EE.UU. ratificó el respaldo a Milei y buscó llevar tranquilidad a los mercados

El mensaje de Estados Unidos tras las elecciones legislativas

Las declaraciones de Lamelas se conocieron después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que representaron un revés para el Partido Republicano de Donald Trump y modificaron el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

El nuevo escenario político abrió interrogantes sobre la capacidad de la administración estadounidense para sostener determinadas iniciativas de política exterior y, en particular, sobre el margen de maniobra para impulsar una eventual asistencia financiera a la Argentina.

La preocupación también se vincula con el calendario electoral argentino de 2027. En el mercado surgieron dudas sobre si Washington mantendrá la misma disposición a respaldar al gobierno de Milei ante un eventual escenario de mayor presión cambiaria o dificultades para afrontar los compromisos financieros.

En ese contexto, el pronunciamiento del embajador funcionó como una señal política destinada a ratificar la continuidad del vínculo bilateral, incluso después del resultado electoral estadounidense.

La estrategia de Washington para profundizar la relación con la Argentina

En otro tramo de su publicación, Lamelas aclaró que el objetivo de Estados Unidos no es sustituir el esfuerzo económico argentino, sino acompañarlo y fortalecerlo.

"Un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo", definió al referirse al papel que busca desempeñar Washington en la relación con el país.

El diplomático puso el acento en la llegada de inversiones y en las oportunidades de crecimiento como principales ejes de la cooperación. De esta manera, buscó destacar que el respaldo estadounidense no se limita al vínculo entre las administraciones de Trump y Milei, sino que también apunta a generar condiciones para ampliar los negocios y la actividad productiva.

Lamelas concluyó su mensaje con una convocatoria a profundizar el trabajo conjunto y dejó una última señal de respaldo al rumbo de la relación bilateral: "¡Vamos adelante, nunca para atrás! El momento: ¡Es ahora!".