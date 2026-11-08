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Relación bilateral

El embajador de EE.UU. ratificó el respaldo a Milei y buscó llevar tranquilidad a los mercados

Peter Lamelas aseguró que el compromiso de Washington con la Argentina se mantiene firme y a largo plazo. El mensaje llega después del revés electoral de Donald Trump y en medio de las dudas sobre una eventual asistencia financiera para el país en 2027.

El embajador de EE.UU. ratificó el respaldo a Milei y buscó llevar tranquilidad a los mercados

El embajador de EE.UU. ratificó el respaldo a Milei y buscó llevar tranquilidad a los mercados

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a expresar el respaldo de Washington al gobierno de Javier Milei y aseguró que la relación bilateral continuará fortaleciéndose más allá del escenario político interno de su país. Sus declaraciones buscaron transmitir previsibilidad a los inversores, en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del apoyo financiero estadounidense.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el diplomático sostuvo que el compromiso de Estados Unidos con la Argentina es "firme y de largo plazo". También destacó los avances de la cooperación entre ambos gobiernos y señaló que la alianza ya comienza a reflejarse en nuevas inversiones, generación de empleo y oportunidades económicas.

"Yo creo en la Argentina y en su gente. Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme", escribió Lamelas. En el mismo mensaje, destacó el vínculo entre Donald Trump y Javier Milei y planteó que ambos países continúan trabajando para profundizar una relación que, según afirmó, ya muestra resultados concretos.

El embajador también hizo hincapié en los recursos naturales y el capital humano del país. "La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora", expresó, antes de vincular el desarrollo económico con la posibilidad de producir y crecer sin depender de otros países.

El mensaje de Estados Unidos tras las elecciones legislativas

Las declaraciones de Lamelas se conocieron después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que representaron un revés para el Partido Republicano de Donald Trump y modificaron el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

El nuevo escenario político abrió interrogantes sobre la capacidad de la administración estadounidense para sostener determinadas iniciativas de política exterior y, en particular, sobre el margen de maniobra para impulsar una eventual asistencia financiera a la Argentina.

La preocupación también se vincula con el calendario electoral argentino de 2027. En el mercado surgieron dudas sobre si Washington mantendrá la misma disposición a respaldar al gobierno de Milei ante un eventual escenario de mayor presión cambiaria o dificultades para afrontar los compromisos financieros.

En ese contexto, el pronunciamiento del embajador funcionó como una señal política destinada a ratificar la continuidad del vínculo bilateral, incluso después del resultado electoral estadounidense.

La estrategia de Washington para profundizar la relación con la Argentina

En otro tramo de su publicación, Lamelas aclaró que el objetivo de Estados Unidos no es sustituir el esfuerzo económico argentino, sino acompañarlo y fortalecerlo.

"Un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo", definió al referirse al papel que busca desempeñar Washington en la relación con el país.

El diplomático puso el acento en la llegada de inversiones y en las oportunidades de crecimiento como principales ejes de la cooperación. De esta manera, buscó destacar que el respaldo estadounidense no se limita al vínculo entre las administraciones de Trump y Milei, sino que también apunta a generar condiciones para ampliar los negocios y la actividad productiva.

Lamelas concluyó su mensaje con una convocatoria a profundizar el trabajo conjunto y dejó una última señal de respaldo al rumbo de la relación bilateral: "¡Vamos adelante, nunca para atrás! El momento: ¡Es ahora!".

En pocas palabras

  • EE.UU. reafirma su compromiso con Argentina a largo plazo, buscando llevar tranquilidad a los mercados tras el revés electoral de Donald Trump.
  • El embajador Peter Lamelas destacó la cooperación bilateral, mencionando avances en inversiones y empleo.
  • El mensaje busca ratificar la continuidad del vínculo más allá de los cambios políticos internos en ambos países.
Resumen generado por Thinkindot AI
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