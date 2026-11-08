El video con las lágrimas de Pampita por el campeonato de Boca con una compañía especial

La modelo vivirá así un fin de semana soñado también por la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina donde adelantó también que irá a recibirlo junto a las miles de personas que lo esperan.

En tanto, en la semana la modelo evitó dar precisiones sobre su presente amoroso con Martín Pepa y reconoció en diálogo con LAM (América Tv) que "su corazón está muy bien".

Qué dijo Pampita sobre su separación de Martín Pepa

Pampita habló con LAM tras separarse nuevamente de Martín Pepa y contó cómo atraviesa este momento de su vida sentimental y prefirió mantener en reserva los detalles de su vínculo.

Sin embargo, hubo un gesto que no pasó inadvertido: no desmintió la versión. Ante la pregunta de cómo se encuentra, Carolina Ardohain respondió: “El corazón está bien, muy bien. No quiero entrar en el tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. Estoy bien, gracias por preguntar”.

La modelo también dejó en claro que su decisión de guardar silencio busca preservar a la otra persona: “Quiero cuidar ciertas cosas y ámbitos, yo estoy expuesta pero a veces la otra persona no tiene por qué estarlo. Prefiero no contar cosas privadas”, sostuvo.

“Si en algún momento lo tengo que decir lo voy a decir, pero no es ahora”, aclaró firme reservando su vida privada.