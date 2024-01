La respuesta de Santiago Cúneo al Indio Solari: "Sos un progre chantún con doble vida"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felrestaurador22%2Fstatus%2F1744380798336225445%3Fs%3D46&partner=&hide_thread=false @Indio_Solari_ok

CON TODO CARIÑO ZURDITO DE OSDE pic.twitter.com/J6yWcBNrM3 — elrestaurador (@elrestaurador22) January 8, 2024 La respuesta de Santiago Cuneo al Indio Solari: "Mariposa de la noche" (@elrestaurador22)

La respuesta de Santiago Cúneo al Indio Solari

"Hay días en que el existir de algunos progres capitalistas me hace dudar en la defensa del derecho a la vida y pienso... si la madre lo hubiera abortado. Es obvio que el que calla otorga tanto como el que desmiente confirma", comenzó diciendo el periodista.

Y añadió: "El militante de la chantada y la víbora bicefala, que desparrama veneno en formato de pentagrama, se preocupa por su culito y sostener un mito que claramente terminó con mi respuesta. Los jetones deben ser consistentes en guardarse y no creerse la impunidad de la fama, eso es propio de Bill Gates o Elon Musk, no de un cantante de protesta".

En esa misma línea, Cúneo continuó: "Cuando veo el outlet cultural del siglo XXI, extraño a Hugo del Carril y La Gorda Sosa en contraste con estas babosas. En tanto que bueno es saber que sabes que puedo averiguar, y lo hago todos los días, pero en tu caso que no sos nadie, solo un progre chantun con doble vida en una facturas como soros y en la otra te sentís un hippie de los 60 en la ópera Hiar. No hace falta... porque cuando te preocupas de los enfermos de Parkinson que no tienen pileta climatizada y kinesiólogo privado de OSDE como vos... y a confesión de parte relevo de pruebas... queda claro tu progre socialismo de chanta!!!".

En otra parte del descargo, el periodista sostuvo: "Verte hacer apología del delito, promoviendo la droga como un apoyo a la creatividad, es tan deprimente y vergonzoso que es más materia de un fiscal que de la política. Hasta te permitis aclarar que ahora no toman ácido del bueno... que vos sí sabes volar!!! A todos los drogadictos les faltan neuronas producto de su enfermedad. Deberías hablar mierda de la droga y no pontificarla, pero sino ¿quién te paga una entrada?".

Finalmente, completó: "No te quito más tiempo de tu buena vida porque estamos trabajando para que la patria no muera en manos de Milei y boludos como vos. Buena vida, mariposa de la noche".