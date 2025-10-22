La sorprendente noticia que recibió la mamá de Mariana Lens, la argentina buscada en España

Gabriela, la mamá de Paola, aseguró esta mañana ante los medios que está viajando a España y que recientemente recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven.

La mujer señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país se va a dirigir hasta la comisaría.

“No hablé con ella. Ahora me voy directo al aeropuerto de Ezeiza; a las 12 sale el vuelo”, señaló la madre en diálogo con A24. “Me dio la noticia la policía de Palma de Mallorca, que busca a ciudadanos extranjeros”, agregó.

Y cerró, antes de retirarse hacia la terminal aérea: “Esperemos que podamos encontrarnos y charlar. Tendremos que hablar, después ella sabrá y veremos. Necesito verla y estar ahí”.

Qué se sabía de Paola Lens, la argentina que estaba desaparecida en España

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres manifestaron que no era Paola quien lo está publicando.

Para ellos la principal sospecha siempre fue que la joven fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.

Ahora, se buscará saber cuál es la verdad detrás del caso que generó conmoción a nivel nacional.