Actualidad
España
La sorprendente noticia que recibió la mamá de Mariana Lens, la argentina buscada en España

La chica de 26 años había ido a trabajar a España y su familia perdió contacto con ella el 14 de octubre.

La sorprendente noticia que recibió la mamá de Mariana Lens, la argentina que era intensamente buscada en Mallorca
"La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en perfecto estado", confirmaron desde el medio local Diario de Mallorca.

En este sentido, anunciaron que, según lo manifestado por la propia joven, no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria. La Policía aseguró que está "realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad".

Aunque restan conocer detalles, Paola se presentó ante las autoridades debido a la repercusión que tuvo el caso.

Gabriela, la mamá de Paola, aseguró esta mañana ante los medios que está viajando a España y que recientemente recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven.

La mujer señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país se va a dirigir hasta la comisaría.

“No hablé con ella. Ahora me voy directo al aeropuerto de Ezeiza; a las 12 sale el vuelo”, señaló la madre en diálogo con A24. “Me dio la noticia la policía de Palma de Mallorca, que busca a ciudadanos extranjeros”, agregó.

Y cerró, antes de retirarse hacia la terminal aérea: “Esperemos que podamos encontrarnos y charlar. Tendremos que hablar, después ella sabrá y veremos. Necesito verla y estar ahí”.

Qué se sabía de Paola Lens, la argentina que estaba desaparecida en España

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres manifestaron que no era Paola quien lo está publicando.

Para ellos la principal sospecha siempre fue que la joven fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.

Ahora, se buscará saber cuál es la verdad detrás del caso que generó conmoción a nivel nacional.

