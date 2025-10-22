Jubilados de ANSES: uno por uno, cuánto cobran de bono los que ganan por encima de la mínima

Con un ingreso de $326.298,38, el bono será de $70.000

Con un ingreso de $336.298,38, el bono será de $60.000

Con un ingreso de $346.298,38, el bono será de $50.000

Con un ingreso de $356.298,38, el bono será de $40.000

Con un ingreso de $366.298,38, el bono será de $30.000

Con un ingreso de $376.298,38, el bono será de $20.000

Con un ingreso de $386.298,38, el bono será de $10.000

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

ANSES estableció el siguiente calendario de pago según la terminación del DNI:

Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Martes 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios pueden consultar el detalle del depósito ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): también con refuerzo

El bono no se limita a las jubilaciones del SIPA. También lo recibirán:

PUAM

$261.038,70 más $70.000: $331.038,70

PNC por vejez/discapacidad

$224.408,87 más $70.000: $294.408,87

PNC Madres de 7 hijos

$326.298,38 más $70.000: $396.298,38

El refuerzo seguirá vigente hasta fin de año, según lo había anticipado el ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, aunque por el momento no se informó cómo continuará la asistencia en 2026.