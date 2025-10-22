En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Calendario de pagos

Jubilados de ANSES: uno por uno, cuánto cobran de bono los que ganan por encima de la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya determinó los importes que recibirá este sector a partir de este miércoles. Todos los detalles.

Cuánto cobran de bono los jubilados que ganan por encima de la mínima (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar los haberes de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben montos superiores a la mínima. Junto con el haber, el organismo continúa pagando el bono de refuerzo, que en octubre es de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, mientras que para el resto se otorga un monto proporcional.

Cómo es el bono para jubilados y pensionados

El suplemento extraordinario quedó confirmado mediante el Decreto 700/2025, que fijó un refuerzo de $70.000 para los beneficiarios con el ingreso mínimo, reduciéndose gradualmente a medida que aumenta la jubilación.

Con esta política, ningún jubilado o pensionado del SIPA cobrará menos de $396.298,38 en octubre, sumando haber + bono.

De ese modo, cada jubilado cobrará un bono proporcional a su ingreso. A saber:

  • Con un ingreso de $326.298,38, el bono será de $70.000
  • Con un ingreso de $336.298,38, el bono será de $60.000
  • Con un ingreso de $346.298,38, el bono será de $50.000
  • Con un ingreso de $356.298,38, el bono será de $40.000
  • Con un ingreso de $366.298,38, el bono será de $30.000
  • Con un ingreso de $376.298,38, el bono será de $20.000
  • Con un ingreso de $386.298,38, el bono será de $10.000
Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

ANSES estableció el siguiente calendario de pago según la terminación del DNI:

  • Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

  • Jueves 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

  • Viernes 24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

  • Lunes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

  • Martes 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios pueden consultar el detalle del depósito ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): también con refuerzo

El bono no se limita a las jubilaciones del SIPA. También lo recibirán:

  • PUAM

$261.038,70 más $70.000: $331.038,70

  • PNC por vejez/discapacidad

$224.408,87 más $70.000: $294.408,87

  • PNC Madres de 7 hijos

$326.298,38 más $70.000: $396.298,38

El refuerzo seguirá vigente hasta fin de año, según lo había anticipado el ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, aunque por el momento no se informó cómo continuará la asistencia en 2026.

