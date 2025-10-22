A seis años de la muerte de Santiago Bal, se conocieron impactantes detalles de su insólito velorio

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido contó con lujo de detalles una situación más que desopilante: “Fue el mejor velorio que vi en mi vida. Compré dos cajas de whisky. Traje un parlante, mis amigos estaban ahí muy presentes. Empezó a venir una cantidad de vedettes, artistas, figuras. Puse Frank Sinatra y estaban todos bailando".

Asimismo, confesó que hasta se tomó la licencia de fumar marihuana para despedir a su padre. "En un momento prendí un porro en medio del salón. Mi vieja me decía: ‘¿Podés dejar de fumar marihuana?’. Yo le dije: ‘No, se murió mi papá’. Y mi viejo estaba ahí, todos contando anécdotas, nadie lloraba”, concluyó.

Santaigo Bal, Fede Bal y Carmen Barbieri

Cuáles fueron los detalles sexuales de Santiago Bal que reveló Carmen Barbieri y dejó a todos boquiabiertos

En septiembre pasado, Carmen Barbieri fue invitada al streaming de Martín Cirio y, fiel a su estilo, no dejó tema sin tocar. La capocómica se animó a hablar de su vida personal y de su intimidad, incluyendo detalles de su relación con Santiago Bal, su histórico compañero mucho mayor que ella y padre de su hijo Federico.

Durante la charla, Barbieri admitió que siempre fue una mujer muy apasionada y detallista en lo que respecta a su vida sexual. Recordó con humor su primera experiencia con Bal, señalando que fue ella quien tuvo que "apurar" la consumación de ese primer encuentro. “Cuando era pendeja me gustaba la previa. Era muy previero él, demasiado. Muy larga, se estaba haciendo la hora y le dije que me estaba por tomar un avión en un rato. Le dije que si no íbamos a cog... me iba ya. Se puso nervioso, pero fue al baño, se puso la bata y cuando salió lo hicimos”, relató, rememorando aquel 24 de enero de 1986.

Carmen Barbieri y Santiago Bal

Además, la comediante aclaró que Bal, por entonces, no necesitaba ningún tipo de ayuda farmacológica para mantener relaciones sexuales, ya que contaba apenas con 50 años. Sin embargo, la historia no terminó allí: minutos más tarde, Barbieri compartió otra confesión íntima relacionada con su vida sexual posterior. Señaló que no pudieron practicar sexo anal debido a las 18 operaciones que Santiago debió afrontar a raíz del cáncer.

“Recuperó un 80%, que es mucho (en referencia a la erección). La previa era linda con él. Después de haber tenido tantos problemas tocaron muchos filamentos y estuvo mucho tiempo sin tener una erección”, confesó, dejando sorprendidos incluso a los conductores, acostumbrados a preguntas directas y picantes.

La conversación dejó al descubierto no solo el costado más íntimo de la relación entre Barbieri y Bal, sino también la mirada sincera de la actriz sobre los desafíos físicos y emocionales que enfrentaron a lo largo de los años. Con su característica mezcla de humor y honestidad, Carmen ofreció un relato que combina nostalgia, pasión y reflexión sobre una etapa clave de su vida y de su vínculo con el histórico actor.