Leda Bergonzi se reunió con cientos de fieles en Santos Lugares y brindó una misa de sanación

“Que busquen a Dios, que no me busquen a mí”, agregó luego para referirse a las personas que no pudieron asistir al encuentro.

A Leda se le atribuyen dones de sanación a través de la imposición, avalada por la Iglesia Católica. En este sentido, remarcó que los fieles que se acercan “reciben lo que tienen que recibir”. “Dios se manifiesta igual en un día tan importante donde el Espíritu Santo hoy nos va a mostrar su poder una vez más”, dijo.

“Nos vamos a quedar hasta la hora que sea y los vamos a recibir a todos. Vamos a hacer bendición uno a uno”, sostuvo la mujer en cuanto a la cantidad de personas que esperaban por su bendición.

Leda, “la sanadora de Rosario”, entre varios famosos y conocidos a los que ayudó está Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi y la periodista Marcela Tauro.

Embed

Leda atiende todos los martes en la Catedral de Rosario

Ella atiende todos los martes en la Catedral de Rosario, pero esta vez vino a Buenos Aires lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores que desde hace varios días acamparon para esperarla.

Es llamada sacerdotisa, aunque es laica y no tomó ningún voto religioso. No viste túnicas ni velos, solo jeans y blusas blancas. Además, Leda tiene una vida común, un trabajo, está casada, tiene cinco hijos y una nieta.

Semana a semana la visitan cientos de fieles. La mujer comienza sus oraciones cantando y brindándole bendiciones a todos.