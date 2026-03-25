Llega el Paseo de Pascuas a la Ciudad, un evento para disfrutar en familia

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, el Paseo de Pascuas nos propone un recorrido temático pensado para todas las edades e ideal para disfrutar en familia.
Del 2 al 5 de abril, la iniciativa reunirá intervenciones, instalaciones y programaciones musicales, propuestas para infancias, gastronomía y un desfile itinerante.
El Paseo de Pascuas llega a la Ciudad (Foto: archivo).
Del jueves 2 al domingo 5 de abril, el Paseo de Pascuas nos propone un recorrido temático pensado para todas las edades e ideal para disfrutar en familia.
Este evento imperdible reúne intervenciones, instalaciones y activaciones en el Jardín de Pascuas, programaciones musicales, propuestas para infancias, gastronomía y un desfile itinerante, articulando tradiciones populares y dimensión litúrgica en una narrativa contemporánea, accesible y multigeneracional.
Consolidando a la Ciudad como escenario de expresiones culturales, públicas y gratuitas de calidad, el Paseo de Pascuas nos invita a disfrutar de un recorrido que conecta símbolos, valores y tradiciones de Pascuas a través de experiencias para toda la familia.