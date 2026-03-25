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Llega el Paseo de Pascuas a la Ciudad, un evento para disfrutar en familia

Del 2 al 5 de abril, la iniciativa reunirá intervenciones, instalaciones y programaciones musicales, propuestas para infancias, gastronomía y un desfile itinerante.

El Paseo de Pascuas llega a la Ciudad (Foto: archivo).

El Paseo de Pascuas llega a la Ciudad (Foto: archivo).

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, el Paseo de Pascuas nos propone un recorrido temático pensado para todas las edades e ideal para disfrutar en familia.

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Este evento imperdible reúne intervenciones, instalaciones y activaciones en el Jardín de Pascuas, programaciones musicales, propuestas para infancias, gastronomía y un desfile itinerante, articulando tradiciones populares y dimensión litúrgica en una narrativa contemporánea, accesible y multigeneracional.

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Consolidando a la Ciudad como escenario de expresiones culturales, públicas y gratuitas de calidad, el Paseo de Pascuas nos invita a disfrutar de un recorrido que conecta símbolos, valores y tradiciones de Pascuas a través de experiencias para toda la familia.

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Para más información sobre El Paseo de Pascuas

  • Del jueves 2 al domingo 5 de abril, de 13 a 19.
  • Plaza Sicilia - Av. Libertador y Av. Sarmiento.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
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