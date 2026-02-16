Nazarena Di Serio mostró el chat con Mauro Icardi y contó su verdad: "Fachero"

Lo cierto es que en el lunes feriado de carnaval, la panelista le mostró directamente al aire su teléfono celular a sus compañeros Gustavo Méndez y Moria Casán, donde ambos constataron que no existe ninguna comunicación con el futbolista del Galatasaray y ni siquiera se siguen vía Instagram.

"Nunca hubo una charla con él ni lo va a haber. No me he sentado hablar con las personas que estuve, no me saqué las fotitos que hablan, nunca me colgué de ninguno, ¿por qué me voy a colgar de Icardi ahora?", explicó Nazarena Di Serio.

"Ahora escribirle con todo este bardo pero ni loca me metería a hacer eso, sería una kamikaze. Yo no soy señora, lo juro. Lo peor es que nadie confirmó mi nombre. Yo aclaré que no era yo pero no importa porque la gente quiso creer que no era yo", se defendió.

Y dejó en claro que nunca mantuvo diálogo con el novio de la actriz: "Esto no pasó y no es real, no lo conozco en persona. Nunca me fijé en él pero sí es un hombre fachero".

Cómo fue la lujosa propuesta de matrimonio de Mauro Icardi a la China Suárez

Horas antes de que la China Suárez y Mauro Icardi compartieran sus románticas fotos de San Valentín -donde se la vio a la actriz luciendo un anillo en el dedo anular muy parecido a uno de compromiso-, los periodistas Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti adelantaron detalles de lo que sería el supuesto pedido de matrimonio.

"Hoy Icardi le va a pedir casamiento a la China Suárez cuando pasen por este lugar (la ubicación dice Maiden's Tower) con el chef privado que alquiló para el paseito", aseguró Sposato en una historia de Instagram.

"El barco va estar decorado con docenas de rosas rojas. Menú: cordero para él y risotto para ella", completó sobre ese romántico y especial momento de la pareja.

Por su parte, Fernanda Iglesias sumó información sobre el anillo: "En este Cartier de Istinye Park de Estambul, Mauro le compró el regalo de San Valentín a la China. No le quiero arruinar la sorpresa a Eugenia, pero ¡parece que es un anillo de compromiso!".

La periodista Pochi de Gossipeame también aportó datos de la lujosa joya: "Habría también un relojito que hace juego con el anillín, tenemos exacto cuál es, pero no queremos spoilearlo. ¿Valor del anillito? 30 mil dólares aproximadamente. El estuche tendría las iniciales 'M&E' en el interior y se lo entragaría en una cena en un Yate por el Bósforo".