La dura reflexión de Pablo Echarri en medio de la internación de Luciano Castro: "Hay sed de sangre"

Incluso compartió un intercambio reciente que lo conmovió: "Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, Gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento".

Embed

Cuál fue el llamativo gesto de Griselda Siciliani en las redes después de la internación de Luciano Castro

En medio del revuelo que provocó la internación voluntaria de Luciano Castro en una clínica especializada, las miradas también se dirigieron hacia Griselda Siciliani. La actriz, sin embargo, optó por no pronunciarse públicamente sobre la situación de su expareja y padre de su hija. En lugar de hacerlo, prefirió volcar su energía en destacar una noticia vinculada a su presente profesional.

Mientras Castro atraviesa un momento personal delicado tras el escándalo por infidelidad que salió a la luz semanas atrás, Siciliani eligió mostrar en sus redes sociales contenidos relacionados con sus logros laborales. En Instagram celebró las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata, con publicaciones que resaltaron su esfuerzo y dedicación en la actuación.

A través de sus Stories, compartió un collage con imágenes de dos de sus personajes más recientes. En una aparece como “Vicky” en la serie Envidiosa, con cabello oscuro y sonrisa amplia; en la otra, caracterizada como Zulema Yoma en la producción Menem, con peluca rubia y gesto serio. Junto a los logos de los Premios Cóndor de Plata y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina -que celebrará su ceremonia en abril de 2026-, escribió un mensaje de gratitud: “Gracias Premios Cóndor por el reconocimiento a estos dos trabajos que amé hacer”.

Estas publicaciones coincidieron con la confirmación de la internación de Castro, que se conoció a través de Moria Casán en su programa de El Trece. La conductora explicó que el propio actor le había dicho: “Me interné porque quiero estar bien”, y le pidió que hiciera pública su decisión.

La noche anterior, Pepe Ochoa ya había adelantado la primicia en LAM (América TV), donde detalló que el ingreso fue una determinación personal del galán, motivada por la necesidad de descansar y encontrar un espacio de reflexión tras semanas de exposición mediática. Se aclaró además que no estaría vinculado a adicciones ni a un cuadro psiquiátrico específico.

IG Griselda Siciliani 1