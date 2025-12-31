¿Mesa adentro o afuera?: cómo estará el tiempo la noche de Año Nuevo y cuándo llegará el alivio

Para este miércoles 31 de diciembre, el SMN anticipa que el calor seguirá siendo protagonista, con una máxima que podría llegar a los 39 grados durante la tarde.

Mientras el centro y norte argentino padecen temperaturas extremas, otras regiones muestran un panorama completamente distinto. En el sur del país, el avance de un frente frío genera condiciones más inestables, con vientos intensos en la Patagonia que podrían superar los 100 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

En paralelo, el noreste y el oeste del país permanecen bajo alerta por tormentas. El SMN mantiene advertencias de nivel amarillo para Misiones, sectores del oeste de Salta, el este de San Juan, el noreste de Mendoza y el noroeste de San Luis. En estas zonas, la combinación de aire caliente e inestabilidad favorece la aparición de lluvias intensas en cortos períodos, con posibilidad de ráfagas fuertes y caída de granizo.

Cómo estará la noche de Año Nuevo

La transición hacia 2026 estará marcada por el calor persistente. De acuerdo con los pronósticos oficiales, la noche de Año Nuevo será sofocante en gran parte del país, especialmente en el centro y norte. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que el termómetro se mantenga alrededor de los 33 grados durante la noche, lo que hará que muchas celebraciones se desarrollen bajo condiciones térmicas exigentes.

No obstante, los especialistas advierten que el escenario comenzará a cambiar con el correr de las horas. Según el sitio Meteored, el frente frío que avanza desde la Patagonia empezará a sentirse entre la noche del 31 y la madrugada del 1° de enero, con un cambio en la dirección del viento, que rotará al sur y traerá un descenso marcado de la temperatura.

Si bien la probabilidad de lluvias es baja, no se descartan chaparrones aislados en sectores del este bonaerense y algunas tormentas puntuales en zonas de Cuyo, especialmente hacia la tarde del miércoles.

Cuándo llegará el alivio

El verdadero alivio térmico llegará durante la madrugada del jueves 1° de enero, cuando el ingreso de aire más fresco provoque una caída abrupta de la temperatura. En el AMBA, la mínima podría descender hasta los 21 grados, marcando un fuerte contraste con las jornadas previas.

Durante el primer día de 2026, la máxima rondaría los 30 grados, un valor todavía elevado, pero muy por debajo de los picos registrados en el cierre del año. El avance del frente frío continuará hacia el centro del país, alcanzando provincias como Córdoba y el sur del Litoral, donde podrían registrarse tormentas aisladas.

El pronóstico para el AMBA durante el primer fin de semana de 2026

Las perspectivas para los primeros días de enero son más alentadoras. Según el SMN, el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, las temperaturas en el AMBA se mantendrán más moderadas, con máximas de entre 27 y 29 grados y mínimas que podrían ubicarse cerca de los 17 grados.

De esta manera, tras un Año Nuevo marcado por el calor extremo, el clima comenzará a estabilizarse y ofrecerá un respiro esperado por millones de personas en todo el país, poniendo fin a una de las olas de calor más intensas del cierre de 2025.