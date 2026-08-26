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Un hombre se atrincheró en Recoleta, la Policía ingresó al edificio y la situación tuvo un curioso final

Tras más de una hora de negociación, personal especializado logró ingresar al lugar, convencer al hombre de unos 35 años y detenerlo. El agresor tendría problemas psiquiátricos.

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Un hombre se atrincheró en Recoleta. (Foto: captura)

Un hombre se atrincheró en Recoleta. (Foto: captura)

Un hombre de 35 años se atrincheró en un departamento del barrio porteño de Recoleta y obligó a desplegar un importante operativo policial en la zona. Tras más de una hora de negociación, personal especializado logró ingresar al edificio, reducirlo y trasladarlo.

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El episodio ocurrió este miércoles en inmediaciones de Montevideo y Paraguay, donde efectivos de la Policía de la Ciudad y de la División de Operaciones Especiales (DOE) trabajaron para controlar la situación.

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó cerca de las 12, cuando un llamado al 911 alertó sobre lo que estaba ocurriendo dentro de uno de los departamentos.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre tendría problemas psiquiátricos, de acuerdo con lo manifestado por su madre a los efectivos que intervinieron en el operativo.

Ante la situación, la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo y convocó a personal de la División de Operaciones Especiales. Además, un mediador especializado comenzó a negociar con el hombre para intentar que abandonara el departamento sin poner en riesgo su integridad ni la de terceros.

Las conversaciones se extendieron durante más de una hora, mientras los agentes mantenían asegurado el perímetro. Como medida preventiva, el tránsito permaneció interrumpido sobre la calle Montevideo, aunque la circulación continuó habilitada en las calles aledañas.

En el lugar también se apostaron tres patrulleros y dos ambulancias ante la posibilidad de que fuera necesaria asistencia médica.

Cómo terminó el operativo policial en Recoleta

Después de más de una hora de tensión y negociaciones, el personal especializado consiguió controlar la situación. Los efectivos ingresaron al edificio, redujeron al hombre y lo retiraron del departamento.

Una vez dentro de la Se la vivienda y tras la aprensión del masculino, se convocó al SAME, que lo sedó para permitir su traslado.

Cuando se constató que estaba en buen estado de salud, fue retirado del domicilio y subido a una ambulancia para su posterior derivación a un hospital porteño. Ante el operativo, hubo corte total de tránsito en la calle Montevideo.

Todo indicaría que se trató de un hombre con problemas psiquiátricos, cuya situación motivó la alerta de su propia madre. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre lo ocurrido puertas adentro del departamento.

El procedimiento finalizó sin que se informaran personas heridas. Tras el operativo, el hombre fue trasladado para recibir la atención correspondiente.

En pocas palabras

  • Incidente en Recoleta: Un hombre de 35 años se atrincheró en un departamento, movilizando un amplio operativo policial.
  • Negociación y resolución: Tras más de una hora, personal especializado ingresó, redujo al individuo y lo trasladó a un hospital.
  • Motivo aparente: Fuentes policiales sugieren que el hombre padecía problemas psiquiátricos, según declaraciones de su madre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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